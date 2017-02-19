Пять лекарств из каланхоэ

Каланхоэ очень широко применяется не только в народной, но и в профессиональной медицине. Потратив немного времени и сил, вы вполне можете приготовить подобные аптечным препараты, которые по своим качествам не уступят даже самым разрекламированным и дорогим.

1. Мазь

40 мл сока каланхоэ, 0,25 г фуразолидона, 0,25 мл 2% новокаина и около 100 г ланолина безводного. Все тщательно смешать. Хранить при комнатной температуре.

Можно обрабатывать любые раны, лечить пролежни, свищи. Она быстро снимает острую боль, отлично помогает при обморожении, нарывах, кожной сыпи, экземе. В косметологии мази из каланхоэ используют для борьбы с угрями и пятнами на лице, а также при варикозном расширении вен нижних конечностей.

2. Кашица из листьев

Листья пропустить через мясорубку с крупной решеткой. Отжать сок. Смесь поместить на сложенную в несколько слоев марлю и приложить к тому участку тела, который нуждается в лечении. Кашица из листьев каланхоэ является основой для примочек и припарок.

Великолепно помогает остановить небольшие кровотечения, снимает зубную и другую боль. Неплохо справляется с гнойной инфекцией и зудом кожи. И как утверждают народные лекари, ускоряют процесс заживления послеоперационных швов и ран.

3. Сок

Свежевыжатый сок довольно быстро пропадает. Поэтому нужно либо применять его сразу, либо осуществлять стабилизацию – выдерживание зелени растения в холодильнике 7 дней, перед тем как выжимать сок. Затем консервировать его 20 % спиртом.

Это незаменимое средство при лечении артрозов, конъюнктивита, пародонтоза, ожогов, гнойных ран, стоматита, гингивита, полиартрита. Он великолепно регулирует в организме метаболические процессы, оказывает противовоспалительное действие, очищает раны и ускоряет их заживление. В среднем лечение соком каланхоэ длится от 15 до 20 дней.

Сок каланхоэ можно использовать как отличное профилактическое средство во время эпидемий гриппа: смазывать слизистую оболочку носа или же закапывать в каждую ноздрю по несколько капель. При заболеваниях полости рта его наносят на слизистые оболочки в виде аппликаций по 3 раза в день.

4. Настой

Поместить нарезанные листья в эмалированную посуду и залить кипятком в соотношении: для внешнего использования – 1:5, для внутреннего – 1:10. После чего накрыть крышкой и поместить на водяную баню на 15-20 минут.

Настоем лечат варикозное расширение вен, ожоги, гнойные раны. Можно использовать в виде примочек при кожных заболеваниях, воспалении век, десен, для полоскания горла. Неплохо помогает он при гастрите с пониженной кислотностью и хроническом колите: пить по 1 ст. ложке на протяжении месяца по 2 раза в день за полчаса до еды.

5. Экстракт.

Свежеприготовленный настой процеживают и, поместив на водяную баню, выпаривают его до половины первоначального объема.

Экстракт каланхоэ служит незаменимым лекарством при воспалении десен, хроническом тонзиллите. Неплохо справляется он и с болезнями желудочно-кишечного тракта.

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Валентина Соломатина