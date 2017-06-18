О пользе щавеля

В старину щавель был любимым растением для приготовления зелёных щей и пирогов. Некоторые учёные склонны считать, что слово «щи» произошло от слова «щавель».

Собирали его обычно в лугах дети, девушки, молодые женщины и древние старушки. Но из щавеля готовили не только вкусные блюда, им лечились и использовали в косметике.

На Руси щавель называли «конская кислица» или «коневик», потому как его с удовольствием поедали пасущиеся на заливных лугах кони. Научное название щавеля переводится с латинского, как – дротик. И дано растению за форму листьев похожих на наконечник стрелы.

Родиной щавеля называют Западную Европу. В пищу и в лекарственных целях щавель употребляли ещё в античные времена. О щавеле упоминает Вергилий, об этом растении написано в «Естественной истории» Плиния Старшего. Древнегреческие врачи применяли его как слабительное и глистогонное средство. Майя лечили щавелем желудочно-кишечные расстройства, ожоги и ушибы. Средневековый арабский целитель Мухаммед Хусейн применял щавель для лечения желтухи. Древние медики пользовались диким щавелем, но в XII веке, судя по письменным источникам, появился и культурный щавель.

В лекарственных целях собирают листья щавеля до цветения.

- Щавель содержит: витамины - А, B1, В2, Е, С, К, PP, яблочную, лимонную, щавелевую органические кислоты, белки, сахара, флавониды, дубильные вещества, микроэлементы - магний, марганец, медь, кальций, калий, железо, фосфор, серу, титан, никель, бор, фтор, стронций и кремний.

- Препараты из щавеля обладают антисептическим, мочегонным и желчегонным свойствами.

- Отваром из корней щавеля современная народная медицина лечит диарею и дизентерию.

- Применяют его так же при аллергии, ревматизме, кровотечениях, почечнокаменной болезни, для улучшения обмена веществ. 1 ст. ложку корней залить 1 стаканом кипятка и кипятить 20 минут. Настаивать 3-4 часа. Процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день до еды.

- Молодые листья едят при артритах, сок щавеля принимают при пониженной секрецией желудочного сока, холециститах и заболеваниях печени.

- Щавель улучшает пищеварение и снижает процессы гниения и брожения.

- Свежие листья прикладывают к гнойным ранам.

- При гипертонии делают спиртовую настойку из корней: 1 ст. ложку измельчённых корней щавеля заливают 4 ложками водки. Принимают по ½ чайной ложке 3 раза в день.

Щавель нельзя употреблять внутрь беременным женщинам, тем, кто склонен к камнеобразованию, страдающим гастритом с повышенной кислотностью, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, остеопорозом и людям с нарушением солевого обмена.

Зато наружно щавель можно использовать всем.

- Для очищения кожи при прыщах и сыпи 1 ст. ложку сухих измельчённых корней смешать с 2 ст. ложками жирных сливок, хорошо перетереть и нанести кисточкой или рукой на кожу на 10 минут, снять тампоном, смоченным с тёплой заварке зелёного чая, умыться водой комнатной температуры.

- При веснушках и пигментных пятнах 1 чайную ложку измельчённых на кофемолке сухих корней смешать с оливковым маслом так, чтобы получилась кашица, положить на веснушки на 10 минут. Смыть тёплой водой, умыться холодной.

- Для омоложения кожи 1-2 листа щавеля измельчить, добавить 1-2ст. ложки кефира и 2-4 капли оливкового масла, нанести на кожу. Смыть отваром петрушки или тёплой водой. Умыться прохладной.

- Для улучшения роста волос и для придания им пышности Заварить 1 десертную ложку измельчённых корней щавеля 1 литром кипятка, настаивать полчаса, процедить, ополоснуть волосы после мытья и дать им высохнуть естественным путём.

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Евгения Примак