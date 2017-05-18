Чесночное масло вместо таблетки

Чесночное масло - это отличный продукт для приверженцев здорового образа жизни.

С этим чесночным маслом можно готовить салаты, а можно и применять как очень эффективное лечебное средство от головной боли.

Приготовление:

Натереть на терке головку чеснока, сок отжать.

Залить ста­каном нерафинированного подсолнечного масла и на сутки по­ставить на нижнюю полку холодильника.

Применение:

Принимают смесь из 1 чайной ложки масла и 1 чайноц лож­ки лимонного сока 3 раза в день за 30 минут до еды.

Курс лечения длится 1-3 месяца.

Чесночное масло эффективно снимает спазмы со­судов головного мозга, избавляет от одышки.

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Евгения Примак