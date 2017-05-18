Чесночное масло вместо таблетки
Чесночное масло - это отличный продукт для приверженцев здорового образа жизни.
С этим чесночным маслом можно готовить салаты, а можно и применять как очень эффективное лечебное средство от головной боли.
Приготовление:
Натереть на терке головку чеснока, сок отжать.
Залить стаканом нерафинированного подсолнечного масла и на сутки поставить на нижнюю полку холодильника.
Применение:
Принимают смесь из 1 чайной ложки масла и 1 чайноц ложки лимонного сока 3 раза в день за 30 минут до еды.
Курс лечения длится 1-3 месяца.
Чесночное масло эффективно снимает спазмы сосудов головного мозга, избавляет от одышки.Евгения Примак