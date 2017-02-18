Противопаразитные растения

Питание человека оказывает большое влияние на здоровье. Так же оно влияет и на паразитов. Беспорядочное, смешанное и сладкое питание - идеальная среда для размножения паразитов - от вирусов до глистов. В рацион питания нужно вводить большое количество зелени, овощей, пряных трав, обладающих противопаразитарным действием.

Аир

Обладает сильнейшими противопаразитарными свойствами, которые проявляет в органах нервной системы (плазма, костный мозг, речевой аппарат), половой системы, в печени и поджелудочной железе. Изгоняет паразитов из головы, избавляет от синуситов, эпилепсии, глухоты, истерии, потери памяти. Аиром можно очищать и обеззараживать воду.

Алтей

Используется корень. Оказывает сильнейшее противопаразитарное действие на одноклеточных паразитов, обитающих в крови, плазме, мышцах, мозге, нервной ткани и гениталиях. Эффективно действует на паразитов в органах дыхательной, мочевыделительной, пищеварительной и нервной систем. Спектр губительного воздействия на паразитов широк - от простейших и вирусов до многометровых ленточных паразитов. Алтей имеет высокое содержание кремния - элемента жизни.

Базилик

Противопаразитарные свойства аналогичны алтею. Очень удобно при приготовлении пищи использовать порошок высушенной травы.

Барбарис

Противопаразитарным действием обладают все части растения. Чаще всего используют корень. Высушенный и смолотый барбарис можно добавлять в салаты, первые и вторые блюда. Губителен для паразитов печени. Улучшает фильтрующую способность печени, способствует расщеплению жиров, очищению крови.

Гвоздика

Спектр противопаразитарного действия широк - круглые, ленточные и плоские глисты, простейшие, бактерии, грибки и вирусы. Противопаразитарный эффект гвоздики проявляется в плазме, мозге, в нервной и репродуктивной системах. Применение гвоздики при фарингитах, гайморитах, ларингитах, зубной боли и импотенции помогает организму избавиться от паразитов и оказывает оздоравливающее действие. Гвоздика буквально дезинфицирует легкие, желудок и лимфатическую систему.

Гранат

Даже после тепловой обработки сок граната, полученный холодным прессованием, убивает трихомонаду ротовую, бактерий, паразитов, грибков - пенициллиумов и кандидов. Гранат действует против паразитов во всех органах и системах организма человека.

Из граната готовят настои, отвары, порошок, из гранатовой косточки делают масло. Продукты из граната легко сочетаются с корицей и плодами гвоздики.

Девясил

Используют корень растения и цветы. Противопаразитарное действие проявляется в органах дыхания, пищеварения и нервной системе, во всех других органах, кроме репродуктивной системы мужчин. Девясил очищает от паразитов кровь и легкие, стимулирует детоксикацию и регенерацию тканей легких. Девясил сочетается с имбирем, кардамоном, корицей, алтеем и окопником.

Душица

Используется надземная часть растения, собранная во время цветения, в настоях и чайных сборах. Оказывает противопаразитарный эффект на бактерии и простейших.

Зверобой

Очень часто используется в сборах вместе с душицей. Его противопаразитарные свойства проявляются в основном в органах газообмена, системе дыхания.

Земляника

Используются листья растения. Сильное средство против паразитов урогенитальной системы.

Ива

Используется кора дерева. Проявляет противовирусное действие. В практике используется как противолихорадочное и болеутоляющее средство.

Имбирь

Используется корневище растения. Известен своим широкого спектра противопаразитарным действием на гельминтов, вирусы и грибки. Губительно действует на паразитов кишечника и органов дыхания.

Иссоп

Издревле известное глубоко очищающее средство. Листья иссопа в небольшом количестве можно добавлять в салаты, первые и вторые блюда. Иссоп - сильное средство против глистов и грибков.

Календула

Ее бактерицидное действие известно издавна. Используются цветы растения для приготовления сборов для чая. Измельченные свежие или сушеные цветы могут быть использованы для приготовления блюд. Противопаразитарное действие широкого спектра.

Калина

Используются ягоды, ветви, листья растения. Противопаразитарное действие оказывает на бактерий, простейших и вирусы.

Кардамон

Используют семена. Противопаразитарные свойства проявляет в пищеварительной, дыхательной и нервной системах, а также в системе кровообращения. Губительно действует на многие виды паразитов - от грибков и вирусов до ленточных глистов.

Кардамон

Прекрасное очищающее средство для желудка, тонкой кишки и легких. Он действует очень мягко. Повсеместно и издавна употребляется в пищу, является мягким противопаразитарным средством для детей. Хорошо сочетается с фенхелем.

Кинза (кориандр)

Ее зелень и семена применяются повсеместно. Широкий спектр противопаразитарных свойств.

Корица

Не теряет своих противопаразитарных свойств и после тепловой обработки.

Крапива

Собирать ее можно с ранней весны до конца мая. Противопаразитарные свойства довольно широкого спектра - от паразитов кожи, волос, до паразитов в легких и кишечнике.

Кресс-салат (перечник, подхренник)

Листья растения имеют вкус хрена и горчицы, проявляют противопаразитарные свойства по широкому спектру и известны своей фитонцидной активностью.

Кунжут

Его семена содержат масло с сильным противопаразитарным действием на паразитов кожи и подкожной клетчатки. Семена кунжута применяют в пищу с проявлением противопаразитарных свойств широкого спектра действия - в дыхательной, пищеварительной и урогенитальной (у женщин) системах. Наиболее сильный противопаразитарный эффект оказывают семена черного цвета.

Куркума

Мощное противопаразитарное средство широкого спектра действия (от паразитов головы до паразитов кожи). Порошок из высушенного корневища широко используется для приготовления блюд. Он делает их вкус своеобразно-экзотическим и сообщает им противопаразитарные свойства.

Лавр благородный

Листья и семена содержат ароматические масла с сильными противопаразитарными свойствами. В качестве пряности лавр применяют абсолютно во всех первых и вторых блюдах.

Ладан

Обладает свойствами, похожими на свойства мирры. Он губительно действует на паразитов органов дыхания и головного мозга.

Лопух

Используется корень растения. Воздействует на паразитов, обитающих в крови, органах дыхания, урогенитальной и лимфатической системах. В свежем виде может быть использован в пищу, в сушеном виде служит отличной добавкой к специям и пряностям для первых и вторых блюд.

Люцерна

Используется трава. Из молодых растений можно делать салаты. Для применения в течение всего года можно приготовить сушеную траву и порошок из нее. Можно использовать как противовирусный продукт. Люцерна проявляет мочегонный и противолихорадочный эффект, убивает паразитов в открытых ранах. Сочетается в сборах трав с одуванчиком, крапивой, петрушкой, хвощом.

Малина

Используются ягоды и листья. Молодые листья малины довольно нежные и могут использоваться в пищу. Листья и ягоды малины оказывают противопаразитарный эффект на паразитов в системах кровообращения, пищеварения и половой системе. Ягоды, приготовленные с сахаром, теряют свои противопаразитарные свойства.

Мать-и-мачеха

Листья мать-и-мачехи - прекрасная добавка к салатам. Обладает противопаразитарным действием на паразитов в системе кровообращения.

Можжевельник

Листья и плоды можжевельника содержат ароматическое масло, проявляющее противопаразитарные свойства. Измельченные плоды и листья можжевельника можно добавлять в салаты, первые и вторые блюда. Основные ударные свойства можжевельника проявляются при воздействии на личинок, вирусы и грибки, обитающие в органах дыхания и активизирующиеся при переохлаждении организма.

Мята полевая, мелисса (лимонная мята, не перечная)

Противопаразитарные свойства проявляет на паразитов в органах дыхания и урогенитальной системе.

Одуванчик

Собирают в мае-июне. Проявляет сильнейшие свойства против паразитов в системе кровообращения, а также в ее фильтрах - печени и почках.

Окопник

Используются корень и листья растения. Противопаразитарное действие окопника проявляется в крови, мышцах, мозге, нервной системе, более всего он действует на паразитов органов дыхания. Окопник считают сильным средством, регенерирующим ткани органов, съеденных паразитами.

Перец красный жгучий

Используется плод. Сильное противопаразитарное действие красного жгучего перца известно издавна. Он изгоняет паразитов из пищеварительных органов; дыхательной системы, убивает их в крови. Практически все паразиты, обитающие в указанных системах, - от вирусов до крупных ленточных глистов, а также грибки - не выдерживают атаки красного перца.

Перец черный, душистый, стручковый

Плоды используются как пряности. Эфирные масла плодов перца проявляют, противопаразитарное действие в пищеварительной, дыхательной системах и в органах кровообращения.

Черный перец - один из самых мощных продуктов, уничтожающих глистов и грибки в кишечнике. Масляный настой черного перца можно закапывать в нос для оздоровления слизистой носа и борьбы с гельминтами в мозге. Способствует уничтожению паразитов, вызывающих рожистые воспаления и фурункулы, уничтожает вирусы герпеса. Смешанный с медом, сильно действует на грибки и глистов в легких.

Петрушка

Используется семя, корень, листья растения. Противопаразитарное действие петрушки проявляется в крови, мышцах, плазме. Наиболее сильное противогрибковое и противобактериалъное действие она проявляет в урогенитальной и пищеварительной системах. Из нее можно готовить настои (из травы и семян), отвары (из корня), постоянно добавлять в пищу в свежем виде и в порошках из сушеной зелени и корня. Продукты из петрушки особенно эффективно действуют на паразитов, активизирующихся при охлаждении организма и переутомлении. Свежий сок петрушки (2 ч. ложки утром натощак) - отличное противопаразитарное средство при трихомонозе и хламидиозе.

Пижма

Пижма используется в лечении от червей. Наружное применение - используется для лечения чесотки, блох и вшей. Следует помнить, что пижма является ядовитым растением и нужно соблюдать дозировку. В случае паразитов пищеварительного тракта, аменореи и тошноты используйте настой из цветков пижмы обыкновенной. Одну чайную ложку измельченного сухого растения залить одним стаканом кипятка и оставить под крышкой в течение примерно 15-20 минут. По истечении этого времени смесь процедить и пить в течение дня в разделенных дозах.

Подорожник

Используются только молодые, нежные листья, которые нужно собирать в первой половине лета. Известен сильным воздействием на гноеродную флору и паразитов, обитающих в крови.

Полынь обыкновенная

Используется надземная часть - трава. Противопаразитарный эффект проявляется в системе кровообращения, пищеварительной, дыхательной, урогенитальной (у женщин) и нервной системах. Спектр действия достаточно широк: круглые и ленточные глисты, бактерии, простейшие, грибки и вирусы многих видов. Отличное средство - отвар из полыни, в том числе и в сборах трав (довести до кипения и настоять); и порошок из сухой травы.

Полынь можно употреблять даже во время беременности: она укрепляет плод, помогая плаценте фильтровать мельчайших паразитов: лептоспир, токсоплазм, хламидий.

Полынь можно использовать вместе с имбирем и мятой.

Ревень

Основное противопаразитарное действие проявляется на паразитах выделительной и пищеварительной систем. Ревень и блюда, приготовленные из него (настои, кисели, порошки), убивают вирусы гепатита, дизентерийную палочку, многие виды грибков и гноеродные культуры. По своему действию на паразитов кишечника ревень похож на семя льна.

Роза

Используются цветы растения, обладающие широким спектром противопаразитарного действия. Розовое эфирное масло губительно для грибков, для гельминтов многих видов.

Лепестки розы, как свежие, так и сухие, можно настаивать в меду или воде, получая розовую воду. Противопаразитарный эффект розы проявляется в системе кровообращения, урогенитальной (у женщин) и нервной системах.

Ромашка

Широкий спектр действия на паразитов - от крупных ленточных глистов до вируса гепатита. Противопаразитарный эффект проявляется в пищеварительной, дыхательной и нервной системах.

Сандал

Противопаразитарное действие проявляется в системе кровообращения, пищеварительной, дыхательной и нервной системах. Действует губительно на простейших, мигрирующих в крови личинок, паразитов в тканях легких, в урогенитальной системе (уничтожает хламидии и трихомонады), убивает паразитов кожи, паразитов, проникающих в нервную систему (опоясывающий лишай), бьет гонококки, герпес и другие вирусы.

Слива

Используется внутренняя поверхность коры. Противопаразитарный эффект проявляется в нервной, пищеварительной, дыхательной системах, системе кровообращения.

Из коры сливы готовят отвары, сиропы (действуют на паразитов в легких) и порошки. В коре сливы присутствует синильная кислота, которая очищает от паразитов легкие и лимфосистему, а горький миндаль и абрикосовые ядра являются поставщиками эфирных масел, оказывающих регенерирующее действие на изъеденные паразитами ткани. Раздражение (кашель, бронхит, коклюш, спазмы бронхов и сердцебиение) прекращается. Настои из коры сливы, принимаемые внутрь, очищают сосуды глаз.

Солодка

Противопаразитарный эффект проявляется во всех тканях организма человека: в нервной системе, в пищеварительной, дыхательной, урогенитальной системах.

Как противопаразитарное средство солодка эффективно действует при глистных инвазиях в кишечнике, при паразитах в легких (кашель, бронхиты, боль в горле, ларингиты, язвы - следствие миграции личинок паразитов с кровью), при циститах - паразитарном поражении урогенитальной системы (болезненные мочеиспускания).

Тысячелистник

Противопаразитарный эффект проявляется в системе кровообращения, дыхательной и пищеварительной системах. Применяется от вирусов герпеса, простейших (хламидий и трихомонад), бактерий гноеродных видов до плоских и круглых глистов. Хорошо сочетается с мятой перечной (для женщин), мелиссой (для мужчин), шалфеем и ромашкой.

Укроп

Используются листья, стебель, семена. Эффективно и губительно действует на паразитов в пищеварительной системе, печени и поджелудочной железе, в урогенитальной системе, в коже, в системе кровообращения. Укропное масло убивает грибки, гноеродную инфекцию.

Фенхель

Противопаразитарные свойства проявляются в пищеварительной, мочевыделительной и нервной системах. Семена фенхеля принимают по 1 ч. ложке после еды.

- Смесь семян фенхеля, кумина и кориандра (1:1:1) способствует пищеварению, изгоняя паразитов из кишечника.

- Семена фенхеля и кориандра (1:1) принимают в пищу для борьбы с паразитами в мочевыделительной системе.

- Семена фенхеля способствуют очищению от паразитов в тканях грудной железы и увеличению лактации у кормящих матерей.

Хвощ

Хвощ оказывает сильное действие на паразитов в органах дыхания и мочевыделительной системе (мужчин и женщин). Помогает даже при венерических заболеваниях. Это кровоочистительное средство. Хвощ - носитель кремния - элемента жизни. Он укрепляет нервную систему и кости. Адсорбирует на себя вирусы (гриппа, гепатита и других).

Чеснок

Противопаразитарный эффект проявляется во всех органах и системах человеческого организма. Спектр воздействия чеснока очень широк - нет таких паразитов, которых бы он не смог уничтожить.

Шалфей

Противопаразитарные свойства шалфей проявляет в органах дыхания, системе кровообращения, пищеварительной и нервной системах. Губительно действует на паразитов различных видов - вирусы гриппа, гепатита; простейшие и бактерии; плоские, круглые и ленточные глисты, многочисленные группы грибков.

Эхинацея

Противопаразитарные свойства эхинацеи проявляются в системе кровообращения, лимфатической и дыхательной системах. На Востоке эхинацею причисляют к растениям, проявляющим противовирусное, антибактериальное, антисептическое действие.

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Валентина Соломатина