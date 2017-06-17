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Почему хрустят суставы? Чем можно им помочь?

Почему хрустят суставы? Чем можно им помочь?
 

Хруст в суставах – на первый взгляд безобидное явление, но с течением времени оно может перерасти в очень серьезные заболевания, такие как артрит или артроз. Хруст является предвестником разрушения суставов.

Основные причины хруста:

- малоподвижный образ жизни

- заболевания печени и желчного пузыря

- заболевания почек

- нарушение биомеханики

- травмы

Самые простые советы.

Петрушка. Измельчите один стакан корней, залейте 0,5 л. горячего молока, настаивайте в термосе ночь. Утром вылейте содержимое термоса в тарелку, перемешайте, остудите и съешьте в 3 приёма - утром, днем и перед сном. Курс 10-12 дней.

Противовоспалительным средством при артрите является имбирь.

Желе. 1 ст. л. желатина залейте стаканом воды, оставьте для набухания на час. Подогрейте, не доводя до кипения, до полного растворения. Добавьте по вкусу любое варенье, размешайте. Вылейте в формочки, поставьте в холодильник для застывания. Улучшение вы почувствуете через 1-2 недели: пройдёт хруст, скованность движений.

Возьмите по 100 грамм петрушки и сельдерея (трава и корень), мелко нарежьте, залейте 500 мл кипятка и кипятите 7 минут. Отвар остудите, добавьте сок 1 лимона, 2 ст.л. меда. Пейте в течение дня небольшими глотками. Курс 1-2 месяца.

Не менее 6-8 стаканов чистой воды в день. Полезно длительное время пить яблочные отвары.

Берегите суставы смолоду. Чаще гуляйте, катайтесь на велосипеде, плавайте, займитесь йогой.

Александра Дроздова
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