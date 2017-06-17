Избавление от мозолей народными средствами

Помимо нашей беспечности, есть явные причины появления мозолей на ногах и факторы, предрасполагающие к их разрастанию.

Знания о том, как предотвратить появление мозолей, пригодятся любительницам высоких каблуков, носящим неудобную обувь, страдающим ожирением и некоторыми другими патологиями. Если же гиперкератоз уже имеет место в вашей жизни, есть эффективные народные методы, как убрать мозоль.

Под гиперкератозом понимают излишнее разрастание клеток кожи с их дальнейшим огрубением, затвердеванием. Обычно такие явления присущи участкам кожи, подверженным регулярному механическому воздействию. То есть непосредственная причина мозоли на ногах – реакция организма на постоянное трение, способ защиты путем уплотнения кожи на определенном ее участке.

Существует несколько видов мозолей:

1. Мокрые – пузыри с лимфатической жидкостью, вызывающие боль и образующиеся при сильном трении, как правило, на нежном участке ноги.

2. Сухие – утолщение рогового слоя кожи в виде плотного участка круглой, овальной формы, почти безболезненное. Является следствием постоянного трения.

3. Стержневые – в них трансформируются застарелые сухие мозоли, при этом стержень мозоли прорастает далеко вглубь здоровой ткани. Могут приводить к компрессии нервов и появлению сильнейшей боли.

Ножные натоптыши могут локализоваться на ступне, между пальцами, на пятке. В области пальцев грубые образования часто становятся результатом ношения тесной обуви, сжимающей пальцы ног. Появление мозолей может стать следствием трения здорового пальца об искривленный, с деформированным суставом, либо при злоупотреблении ношением пляжных шлепанцев.

Формирование мозолей на пятке происходит при использовании обуви с жестким задником, неподходящей по размеру, некачественной обуви из грубого материала или с твердыми швами. Почему появляются мозоли на ногах, хорошо знают любительницы высоких каблуков: неприятные натоптыши хорошо просматриваются в области боковой поверхности стопы, под пальцами, что происходит из-за неправильного распределения нагрузки на ступню.

Причины мозолей на ногах

Как уже было выяснено, основные причины мозоли на ногах – неправильный подбор обуви, ее низкое качество и частое ношение высоких каблуков. Но есть факторы, которые усиливают риск формирования натоптышей. То есть меры, как предотвратить появление мозолей, должны включать устранение или коррекцию этих факторов:

избыточный вес

дефицит витамина «А»

микозы стопы

сахарный диабет

плоскостопие и прочие ортопедические проблемы

экземы, дерматиты

сильная потливость ног

Традиционное лечение мозолей на ногах: когда нужно обратиться к врачу

Большинство сухих мозолей можно легко устранить в домашних условиях. Но если на ногах образовалась крупная мокрая мозоль, она может прорваться, а в ранку способна проникнуть инфекция. Поэтому такие мозоли следует беречь от разрывания. Если это невозможно, рекомендуется аккуратно проткнуть образование стерильной иглой, после чего обработать антисептиком и заклеить специальным «мозольным» пластырем. После подсыхания мозоль должна заживать со свободным притоком кислорода.

Если кожа в области мозоли покраснела, начала опухать, зудеть, появились гнойные выделения, нужно срочно обратиться к врачу! Только специалист правильно обработает гнойную рану, назначит курс медикаментозной терапии. Часто лишь в условиях медицинского учреждения можно избавиться и от вросших мозолей со стержнем. Как убрать мозоль, подскажет хирург: возможно применение нескольких методов – высверливания, лазерного воздействия, криотерапии. Удалять такие мозоли обязательно, ведь они способны привести к невозможности самостоятельного передвижения.

Как предотвратить появление мозолей

Главный метод, как предотвратить появление мозолей – подбирать качественную, идеально соответствующую размеру обувь. Следует исключать и частое ношение обуви на высоких каблуках. При любом дискомфорте лучше заменить туфли, не рассчитывая на их «разнашивание» в будущем. Рекомендуется бороться с грибковыми болезнями ног, потливостью, полноценно питаться и контролировать вес.

Как убрать мозоль на ногах народными способами

Лечение мозолей на ногах очень эффективно при выполнении простейших народных способов с использованием доступных ингредиентов.

Инжир. Ногу с мозолью тщательно распарить, хорошенько вытереть. Взять инжир, разрезать его, приложить к больному месту. Привязать инжир бинтом, оставить на несколько часов (лучше делать перед сном). Если выполнять процедуру ежедневно, то мозоль быстро отмякнет и легко отделится.

Лук. Есть два способа, как убрать мозоль при помощи лука. Первый способ: требуется шелуха от одной луковицы, которую следует залить уксусом и выдержать 14 дней. Затем перед сном на толстую, грубую мозоль прикладывают шелуху слоем в 2 мм приклеивают пластырем. Утром можно быстро и без боли отделить мозоль от кожи.

Второй способ таков: очистить луковицу, половинку ее залить уксусом и оставить на сутки в тепле. В течение нескольких дней утром, вечером прикладывают к мозоли пластинку лука, закрепляют пластырем. Носят повязку 1 час, курс лечения – до удаления мозоли.

Чернослив. Одну ягоду чернослива варят в молоке до мягкости. Затем еще горячий чернослив накладывают на мозоль, закрепляют бинтом, выдерживают до остывания. Делать процедуру каждый день, после чего мозоли, как правило, исчезают самостоятельно.

От боли при образовании мозолей

Часто мозоль вызывает очень болезненные ощущения. По вечерам при таком симптоме рекомендуется делать ванночки с марганцовкой. Несколько гранул марганцовки разводят в нужном объеме воды так, чтобы вода была розовой. Всыпают пару ложек соли, выдерживают в ванночке ноги около 20 минут, после не вытирают. Облегчение после водного сеанса значительное, боли быстро проходят.

Стариннын способы лечения мозолей

Медная монета и свеча. В давние времена люди легко избавлялись от мозолей специфическим способом. Брали медные пятаки, капали на них свечное сало, оставляли на 3 суток. На пятаках образуется зеленая мазь, которой смазывают натоптыши, перевязывают и оставляют на ночь. Больные участки быстро освобождаются от грубой кожи, боль проходит.

Календула и подорожник. Лечение мозолей на ногах возможно и при помощи цветков календулы. Несколько цветков (см. самый верхний рисунок к этой статье) распаривают кипятком, делают из них кашицу. Ее прикладывают к мозоли, сверху накрывают листом подорожника, привязывают при помощи бинта. Если провести 7 сеансов, натоптыш самостоятельно исчезнет.

Лук, картофель и алоэ. Чтобы размягчить и удалить мозоль без риска инфицирования кожи и безболезненно, нужно провести такую процедуру. Добавить в теплую воду немного мыльной стружки, выдержать в ванночке ноги 15 минут. После сделать кашицу из половинки луковицы, маленькой картофелины, листа алоэ. Эту кашицу привязывают к мозоли на всю ночь. Утром огрубевшая кожа легко снимется при помощи пемзы. Процедуру рекомендуется провести еще хотя бы раз, чтобы удалить остатки отмерших тканей.

Лимон. Если на пятке сформировалась крупная сухая мозоль, нужно в течение недели на ночь делать следующую процедуру. Дольку лимона с коркой прикладывают к мозоли под повязку, снимают на утро. Через неделю натоптыш снимется щеткой или пемзой без боли.

Яичная пленка. Свежие, недавно образованные мозоли легко удаляются пленкой от яйца. Нужно сварить яйцо вкрутую, отделить пленку, которая находится между скорлупой и содержимым яйца. Пленку прикладывают к мозоли наподобие пластыря, так как она быстро приклеивается. Мозоль проходит и не успевает загрубеть.

Помидор. Измельченный в кашицу помидор греют на огне 5 минут, а теплую массу на марле приспосабливают к натоптышу, закрепив пластырем. Делают сеанс дважды в день одну неделю. Мозоль исчезает безвозвратно.

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Евгения Примак