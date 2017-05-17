Есть ли на купленных вами яблоках воск? И как от него избавиться?

Перед тем, как съесть покупное яблоко, задумайтесь, безопасно ли это. Если вы заботитесь о своем здоровье и здоровье родных, обязательно обратите внимание на информацию в этой статье.

Яблоки – один из тех фруктов, которые мы покупаем чаще всего. Они недорогие, полезные и привычные для нас с детства. Но между яблоками из бабушкиного сада и магазинными есть одна большая разница, о которой нужно знать.

Знаете ли вы, что поверхность практически всех яблок, которые продают на рынках или в магазинах, обрабатывается воском?

Производители таким образом пытаются продлить срок их хранения и защитить от повреждений. Конечно, употреблять яблоки с воском вредно для организма. Более того, некоторые производители обрабатывают яблоки не чистым воском, а специальными восковыми смесями с использованием вредных веществ, которые продлевают срок хранения яблок и не дают им портиться.

Но как узнать, есть ли на поверхности яблок воск или другие подобные вещества? Особенно важно быть уверенным в безопасности этого продукта, если вы собираетесь давать его детям. Вот простой способ, который поможет определить, есть ли на поверхности яблок воск.

Просто полейте яблоки кипятком и оставьте на некоторое время, чтобы их поверхность остыла и подсохла.

Если после высыхания вы увидите подобные пятна, то яблоки были обработаны воском.

Как же избавиться от воска?

Чтобы снять с поверхности яблок воск, используйте этот простой способ.

Вам потребуется:

1 ч.л. соды;

1 ч.л. лимонного сока;

теплая вода.

Возьмите несколько яблок, поместите их в глубокую мисочку. Добавьте по чайной ложке соды и лимонного сока, немного теплой воды.

Теперь окунайте яблоки в полученную жидкость и счищайте воск зубной щеткой, пока с поверхности не исчезнут все пятна.

Теперь у вас есть действительно полезные и чистые яблоки.

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Евгения Примак