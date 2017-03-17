Продукты-близнецы: что выбрать?

Выбрать между гамбургером и постной рыбой человеку, который старается правильно питаться, совсем не сложно. Другое дело, если речь идет о двух полезных и очень похожих продуктах. О некоторых нюансах такого выбора полезно знать всем.

Цветная капуста и брокколи

Для многих они практически сестры-двойняшки. Похожи и внешне, и немного по вкусу, и готовят их примерно одинаково: на пару, отваривают, делают супы-пюре. Но если говорить о питательной ценности, брокколи лучше даже не на один, а на несколько порядков. В ней почти в два раза больше витамина С (89,2 мг против 46,4 мг в цветной капусте), в шесть с лишним раз витамина К (102 мкг против 16 мг) и в 47,9 раз витамина А (623 МЕ и 13 МЕ). В противовес этому можно упомянуть лишь то, что цветная капуста немного менее калорийна и нейтральна на вкус: она легче вписывается в любые блюда.

Куриная грудка и ножки

Эти два типа куриного мяса различаются довольно сильно. Все знают, что белое мясо (грудка) — более постное. К тому же, в нем много белка (30 г на 100 г продукта), поэтому диетологи с удовольствием рекомендуют его и тем, кто хочет похудеть, и тем, кому нужно набрать мышечную массу. Однако ножки не просто жирнее. В них много коллагена, за счет которого мясо останется нежным и сочным при любом способе приготовления, даже на гриле без добавления соусов. Своим цветом красное мясо обязано белку миоглобину, который при термообработке превращается в богатый железом метмиоглобин. А еще в ножках больше цинка и витаминов группы В. Увы, больше и «плохого» холестерина. Поэтому есть их часто все же не следует.

Булгур и кускус

Эти крупы часто путают — ведь обе делают из пшеницы. Только для кускуса зерна сначала размалывают до манки, а затем, сбрызгивая водой, обваливают в муке. А для булгура — пропаривают и дробят. При втором способе обработки в крупе остается гораздо больше полезных веществ. Булгур бьет кускус по всем показателям: клетчатка (больше в 4 раза), все витамины, минеральные вещества. Чтобы максимально сохранить все это, лучше не отваривать крупу, а только залить кипятком, перемешать и дать остыть. Кускус тем не менее тоже со счетов списывать не стоит. В ряде рецептов с кускусом им можно заменить белый рис или мелкие макароны орзо. Это позволит снизить гликемический индекс блюда и заодно получить больше белка, калия и фолиевой кислоты.

Йогурт и кефир

Оба продукта богаты белком и кальцием, оба полезны для пищеварения и улучшают состояние кишечной флоры. Однако разница между ними тоже достаточно велика. Чтобы сделать йогурт, в молоко добавляют определенные виды бактерий, тогда как кефирная закваска — гораздо более сложная, многокомпонентная смесь. И характер у напитка тоже получается сложный. Живой кефир «с возрастом» меняется. В первые дни он мягче по вкусу и воздействию, его можно пить и беременным, и совсем крохам. Продолжая бродить, он становится более кислым и острым, в нем повышается содержание этилового спирта. Так что ни будущим мамам, ни маленьким детям, ни людям с повышенной кислотностью желудочного сока его уже не рекомендуют.

Темный и белый виноград

Разница между ними — всего один ген, который отвечает за производство антоциана, вещества, окрашивающего кожицу ягод в красный, синеватый, фиолетовый цвет. Но знаменит антоциан не только этим. В 2007 году на международном симпозиуме Berry Health Benefits, посвященном полезным свойствам ягод, были представлены научные доказательства того, что этот антиоксидант помогает бороться с диабетом, раком, неврологическими и сердечными заболеваниями. Казалось бы, это значит, что темный виноград однозначно лучше. Однако его сок затрудняет усвоение железа, в то время как сок белого, наоборот, усиливает. Этот факт важно учитывать людям с низким гемоглобином. А популярный темно-синий сорт «конкорд» медики и вовсе выделяют как способствующий образованию оксалатных камней в почках. Еще один факт в пользу светлых ягод: как правило более тонкая кожица и нежный вкус.

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Алевтина Мармеладова