Свойства перекиси водорода вас удивят

Как часто мы даже не догадываемся, что с помощью подручных средств можно творить настоящие чудеса. Возьми бутылочку перекиси и посмотри на нее. Ты держишь в руках настоящее сокровище!

Как использовать перекись водорода:

1. Перекись поможет удалить пятна с белой ткани. Немного перекиси нанеси на пятно и потри его — результат тебя удивит.

2. Перекись добавь в воду для мытья пола. И твои деревянные полы будут блестеть.

3. Чтобы обезопасить растения от любых вредителей и грибка, а еще укрепить их иммунитет, нужно опрыскивать растения слабым раствором перекиси (25 г 3%-го раствора перекиси на 1 л воды).

4. Чтобы придать волосам блеск и пышность, необходимо перед тем как мыть голову, сделать раствор из воды и перекиси и нанеси на волосы. Дальше помой голову как обычно.

5. Действенное средство против пестицидов. Добавь в холодную воду немного перекиси и подержи в ней фрукты.

6. Если хочешь очистить столешницу без химии. При помощи перекиси очень легко очищается даже самая грязная столешница.

7. Чтобы отбелить зубы и обеззаразить ротовую полость, прополощи рот перекисью водорода. Очень полезно делать это 3 раза в день.

У некоторых людей может быть аллергия на перекись водорода, поэтому необходимо проверить свою реакцию: нанеси каплю средства на небольшой участок кожи на внутренней части локтя.

8. Если ты хочешь что бы холодильник сверкал, помой холодильник с перекисью. Ты будешь делать так постоянно.

9. Легко очистить ванную от грибка, перекись не подведет. Перед уборкой нанеси средство на проблемные места и оставь на время. О грибке ты забудешь надолго.

10. Чтобы избавиться от жирной кожи, необходимо использовать перекись водорода для протирания лица. Это прекрасное профилактическое средство против прыщей.

11. Чтобы идеально очистить уши, смешай небольшое количество перекиси и оливкового масла.

12. Перекись, прекрасное средство для лечения грибка, подержи ноги в растворе перекиси водорода.

13. Перекись поможет тебе справится с пятнами на махровых полотенцах и вернет им приличный вид.

14. Чтобы предотвратить возникновение слизи и грибка в аквариумной воде, лишь капелька перекиси поможет. Рыбам и черепахам она не навредит.

15. Чтобы избавиться от неприятного запаха, убирая, используй перекись водорода.

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Валентина Соломатина