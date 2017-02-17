12 продуктов, которые лучше натирать на терке

Что мы чаще всего натираем на терке? Правильно, сыр и морковь. Но, оказывается, терка имеет более широкий круг применений. Просто не все об этом не знают… Итак, что же еще можно натереть?

1. Шоколад

Кроме того, что тертым шоколадом можно посыпать торты, фраппучино, десерты и чизкейки, это еще и способ облегчить задачу, когда шоколад нужно растопить, например, для ганаша или крема. Трется шоколад, кстати, довольно легко. Главное — брать не слишком большие куски.

2. Яйца вкрутую

Это, конечно, не откровение, но для многих салатов (“Селедка под шубой”, “Еврейский”, салат с печенью трески) лучше использовать тертые, а не мелко нарубленные яйца. К тому же они могут стать прекрасным дополнением к гарниру, например, к рисовой каше на завтрак. А еще из мелко натертых яиц получаются вкусные бутербродные намазки.

3. Хлеб

А вот это уже поворот. Остатки хлеба можно таким образом легко превратить в панировку. Просто сложите их в пластиковые контейнеры и отправьте в морозилку, а затем натрите при необходимости и немного подрумяньте в духовке.

4. Сливочное масло

Если в рецепте теста требуется не растопленное сливочное масло, просто натрите его на терке. И время сэкономите, и тесто получится более нежным, податливым и эластичным.

5. Цветная капуста

Да, и ее тоже можно и нужно тереть! Если вы - сторонник правильного питания или просто хотите уменьшить количество потребляемых углеводов, попробуйте заменить обычный рис на слегка приваренную и натертую на терке цветную капусту. Подсушить ее можно на бумажной салфетке.

6. Чеснок

На случай, если у вас в хозяйстве нет чеснокодавки, а в рецепте требуется измельченный чеснок, можете использовать мелкую терку. Это и быстрее, и удобнее, чем крошить его ножом.

7. Картофель

Тертая картошка — это не только ингредиент невероятно вкусных драников, но и дополнительный компонент в утренние омлеты, которые от этого станут только сытнее и вкуснее.

8. Морковь

Для многих наверняка не станет открытием тот факт, что морковку можно натереть на терке, но все-таки повторимся: если вы режете ее в суп, а дети не любят этот овощ в вареном виде — просто натрите ее на терке, и тогда она отдаст блюду все свои соки и останется практически незаметной.

9. Капуста

Привычную шинковку капусты тоже можно заменить теркой, и будьте уверены — ни капли вкуса она от этого не потеряет. Тертая капуста — это ингредиент салатов, ее можно заквасить или добавлять в домашние хот-доги.

10. Имбирь

Корень имбиря натирать нужно по умолчанию. Готовите вы имбирный чай или добавляете его в салат — лучше всего использовать мелкую терку. Так он отдаст больше соков, что, собственно, нам и нужно.

11. Редиска

Это относится и к редьке тоже: она играет не первую скрипку в салатах, но делает их вкусными и насыщенными. Поэтому попробуйте именно тереть редис, а не резать кусочками.

12. Огурец

А вот это и впрямь нестандартно. Но тертый огурец — желанный гость во многих блюдах. Очень вкусно делать из него средиземноморский сандвич с хумусом!

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Мария Зимина