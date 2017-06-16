Вечный картофель

Земляную грушу, или топинамбур, не случайно называют вечным картофелем, ведь на одном месте он может расти около 30 лет и приносить урожай в несколько раз больше, чем картофель.

Одним из главных лечебных свойств топинамбура является содержание инулина, который способствует усвоению глюкозы в организме человека. Поэтому он очень полезен людям, которые страдают сахарным диабетом и заболеваниями поджелудочной железы.

Топинамбур для похудения. Это отличное средство для снижения веса. Инулин, который содержится в топинамбуре, приводит в норму обмен веществ, в том числе и жировой, борется с лишним весом. Для похудения выбирайте салаты. Не смешивайте эти салаты с другими продуктами. Включите в свой рацион обязательно.

Изжога, головная боль при повышенном давлении. Принимайте утром сок топинамбура (2 ст. ложки сока, разведенные наполовину водой).

Сахарный диабет. Можно использовать и листья топинамбура - помыть, порезать, полить растительным маслом и употреблять как салат. Или ежедневно съедать 4-5 свежих или отваренных клубня.

Насморк. Закапываем в нос сок из клубней топинамбура (10-12 капель 4 раза в день).

Отложение солей, радикулит, остеохондроз. Ванны с топинамбуром: порезать 2 кг листьев и стеблей (или 1кг сырых клубней), положить их в кастрюлю, залить водой, довести до кипения, кипятить 30 мин. Отвар процедить и залить в ванну с температурой около 40°С. Ванну принимать 15 мин. Курс лечения 10 ванн.

Сок из топинамбура. Клубни тщательно вымыть, выжать сок. Кожуру счищать не рекомендуется. Процедить. В холодильнике хранить не больше 12 часов. Принимать свежеприготовленным по 1/2 стакана перед едой в течение 2 недель. Прекрасное средство для желудка, при изжоге, от головной боли. Избавляет от запоров и кишечной колики.

В пищу можно использовать также листья топинамбура, добавляя их в салаты и зелёные коктейли.

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Мария Зимина