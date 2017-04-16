Девять неожиданных способов использования майонеза

Многие не представляют себе салат без майонеза. А ещё его можно есть просто ложками, намазывать на бутерброд толстым слоем, поливать им макароны. Впрочем, есть и другая категория, готовая полностью от него отказаться, сославшись на его огромную калорийность и наносимый здоровью вред. Предлагаем помирить обе стороны, доказав, что майонез может оказаться полезным, а есть его совсем необязательно при этом.

1. Как убрать пятна от клея и мазута с рук

Если нет доступа к специальным средствам, воспользуйтесь майонезом. Он поможет удалить пятна от древесной смолы, мазута, нефти и дегтя. Затем следует вымыть руки горячей водой с мылом.

2. Как придать блеск листьям горшочных цветов

Откроем секрет, почему так красиво сияют листья комнатных цветов в цветочном магазине. Ответ прост: майонез. Продавцы наносят его на бумажную салфетку и протирают листья, после чего они выглядят, как восковые.

3. Как удалить белые пятна от воды с деревянной поверхности

Если раздражают следы от мокрых стаканов, которые остаются на столе, воспользуйтесь майонезом. Положите его на пятно, потрите салфеткой и оставьте ее на пятне на несколько часов. Майонез и салфетка впитают воду.

4. Как избавиться от вшей

В этом случае тоже поможет майонез, только его надо много. Наложите майонез на всю поверхность головы ребенка и оставьте на несколько часов. Вши погибнут.

5. Как сделать кондиционер для волос

Сделать кондиционер для волос из майонеза достаточно просто. Понадобятся следующие компоненты: яйца, уксус и подсолнечное масло. Такой кондиционер творит чудеса.

6. Майонез спасет от солнечных ожогов

Сможет ли майонез предохранить от солнечных ожогов точно неизвестно, но он поможет их вылечить. Холодный майонез облегчит боль, а подсолнечное масло смягчит кожу и будет способствовать заживлению.

7. Как избавиться от детских рисунков

Майонез легко поможет родителям убрать следы творчества детей со стен.

8. Майонез придаст силу ногтям

Смешно звучит, что нежный майонез сможет укрепить ногти, но это правда. Он и увлажняет, и питает ногти, они становятся менее ломкими.

9. Майонез поможет пианино вернуть первозданный блеск

Если клавиши пианино немного поизносились и стали грязными, а денег на дорогие средства ухода нет, тогда нанесите на них слой майонеза. Они будут сиять, как у концертного пианино.

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Валентина Соломатина