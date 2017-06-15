Что полезно для печени

Печень, выполняющая функцию очищения крови от токсинов, как и любой фильтр, со временем засоряется. При этом могут образовываться камни в желчном пузыре. Нарушение функций печени снижает иммунитет, вызывает депрессию, бессонницу. Для очищения печени можно использовать различные средства. Но, так как организм является чуткой к посторонним вмешательствам системой, лучше начинать с самых простых способов, например, с полезных для печени чаев.

Для профилактики заболеваний печени и желчнокаменной болезни рекомендуется пить такие чаи:

Смешать 2 ст.л. корня ревеня, 3 ст.л. корзинок бессмертника, 5 ст.л. тысячелистника. Взять 1 ст.л. полученного травяного сбора, залить 1 стаканом кипящей воды и настоять. Принимать по вечерам.

Смешайте 1/2 ч.л. соцветий василька, 1 ч.л. пижмы, 1 ч.л. гусиной лапчатки, 1 ч.л. чистотела. Полученную смесь залить ½ литра кипятка и настаивать до охлаждения. Принимать 4 раза в день по ½ стакана.

При камнях в почках, хроническом панкреатите полезен чай из корней коричневого шиповника: 2 ст.л. на 1 стакан воды, закипятить и варить на слабом огне 15 минут. Настаивать, пока отвар не остынет, процедить, разбавить до первоначального объема кипяченой водой. Пить трижды в день по 1 стакану.

Шиповник не только очищает желчные протоки, но и благодаря широкому спектру витаминов и минералов оказывает благоприятное влияние на состояние всего организма.

Полезен также для всего организма, а особенно для печени имбирь. Для очищения печени готовят следующий настой: 20 г измельченного корня имбиря заливают 1 стаканом кипящей воды и настаивают 10 минут. Затем в настой добавляют мед и сок свежего лимона. Пьют имбирный чай за четверть часа до первого приема пищи по схеме: 1-ый день – 10 капель, добавляя каждый день по 2 капли, доводят дозу до 40 капель. В течение 15 дней принимают по 40 капель, затем каждый день уменьшают дозу на 2 капли, пока не доведут до 10 капель. После первого курса делают перерыв на 2 недели и снова повторяют курс.

При хронических заболеваниях желчного пузыря и печени полезно регулярно употреблять молочные и кисломолочные продукты. Более полезны продукты с низким содержанием жира.

Для очищения от камней желчных путей: смешайте по 3 ст.л. свежевыжатого сока лимона и оливкового масла, выпейте и запейте ½ стакана кислого молока. Средство принимайте на ночь через день.

Очень полезно для очищения печени включить в рацион питания свежие овощные и фруктовые соки. Особенно полезны апельсиновый, лимонный, томатный, морковный соки и сок из редьки. Они поддерживают печень витаминами и минералами и активизируют работу желчных путей.

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Мария Зимина