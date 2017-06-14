Лечимся семенами

Именно в семенах растения сохраняют все лучшее до следующего урожая. Поэтому и эффект от лечения ими более выраженный.

Морковь. Семена моркови, растолченные в порошок и принимаемые до еды, помогают избавится от камней и песка в желчном пузыре и почках.

Тмин. При бронхите и воспалении легких принимайте 0,5 ч. ложки семян в день.

Петрушка. Если у вас сердечная недостаточность, то 2-3 раза в день за полчаса до еды принимайте по 0,5 г порошка семян петрушки. Это средство поможет вам справиться и с отеками.

Тыква. При простатите принимать 2-3 раза в день по 1 ст. ложке нежареных семян.

Укроп. Настой семян укропа 1 ч. ложка на 200 мл кипятка — прекрасное средство от болей в желудке и кишечнике, артрозе и желчнокаменной болезни. Он также улучшает пищеварение.

Фенхель. Настой семян фенхеля (1 ч. ложка на 200 мл кипятка) принимают при желчнокаменной болезни, колитах.

Кориандр. Настой семян кориандра принимают при заболеваниях желудка, кишечника, печени, желчного пузыря. 1 ст. ложку семян залейте стаканом кипятка, настаивайте 30 мин, процедите. Принимайте по 2 ст. ложки настоя 3 раза в день за полчаса до еды.

Горчица. Принимайте внутрь по 1 ч. ложке горчичного семени при желудочных и кишечных заболеваниях. Горчица повышает аппетит, улучшает пищеварение, слегка слабит.

Дыня. Семена дыни могут снизить содержание сахара в крови. Смелите их в кофемолке, залейте 1 ст. ложку муки 1 стаканом крутого кипятка и настаивайте 1 час. Пейте по 1 стакану перед едой 3 раза в день.

Арбуз. Эффективное жаропонижающее средство — смешайте 1 ст. ложку очищенных и измельченных арбузных семян 2-4 ст. ложками прохладной воды и, взболтав, давайте больному по 3 ст. ложки каждые 2-3 часа.

Яблоки. С пользой для здоровья съедайте 4-5 яблочных семечка в день.

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Валентина Соломатина