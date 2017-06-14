За что наши предки ценили ботву?

Наши предки знали о пользе ботвы. Она используется в традиционных русских блюдах. С ботвой варили супы и борщи, делали крупяные блюда, пекли пироги, изготавливали десерты и квас. В жару на Руси наши предки угощались ботвиньей из молодых свекольных листьев. Ботвинья считалась праздничным блюдом. Ее подавали на царских пирах. В старину хозяйки заготавливали ботву впрок. Её сушили или солили на зиму. Так, в одной старинной книге читаем: «Молодой свекольник очистить, перемыть, сложить в кадушку, слегка пересыпая солью, залить хлебным, белым квасом, поставить в холодное место».

Морковная и свекольная ботва – лучшая основа для борщей. Свекольную ботву клали в окрошку и холодный свекольник. Ботва богата аскорбиновой кислотой, помогающей бороться с хандрой и укреплять стенки сосудов. Много фолиевой кислоты, полезной для мозга и нервной системы. Ботва богата витаминами группы В, железом, калием, магнием и кальцием, йодом.

• Свекольная ботва

Прекрасно подходит для салатов. Ботва свеклы богата клетчаткой. Перед готовкой ее нужно хорошо промыть, мелко порубить и обдать кипятком. Листья станут мягкими и нежными. Свекольная ботва сочетается с редисом, сельдереем, огурцом, с листьями салата, шпинатом, зеленью и орехами. Салат заправляйте растительными маслами холодного отжима с лимонным соком или яблочным, сметаной. Ботву можно добавлять для приготовления вторых блюд – в овощное рагу, котлеты, запеканки, омлеты. Свекольная ботва может быть начинкой для пирогов. Ботву заготавливают – ее сушат, заквашивают, солят, консервируют с другими овощами и потом зимой используют в кулинарии.

Польза свекольных листьев:

- Полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете, при анемии, болезнях щитовидной железы.

- При головной боли в старину растирали лист свеклы в кашицу, прикладывали ко лбу на 15 минут.

- Растолченный лист свеклы прикладывают к векам при конъюнктивите.

- Отвар листьев свеклы помогает в борьбе с запорами: столовую ложку листьев заливают кипятком и настаивают до остывания, за день выпивают весь стакан в четыре приема.

- Помогает при длительно заживающих ранах, трескающейся коже – применяют сок листьев, кашицу из них и отвар для промывания ран и компрессов.

- При болезнях и трещинах стоп с отваром ботвы делают ножные ванночки.

- Активизирует обмен веществ и кроветворение, помогает в лечении язвенной болезни, при гастритах и при болезнях печени.

• Ботва редиса

Ботва редиса богата витаминами С, В1, В2, РР, калием, кальцием, фосфором, железом, магнием. Она обладает пряным вкусом, тонким, приятным. Ботву редиса можно добавлять в салаты как зелень, в щи или борщ. Ботву редиса также можно сушить, закрывать в банки мелко нарезанную, обсыпанную солью и помещённую в холодильник на зимнее время. В листьях редиски витамина С больше, чем в корнеплоде. Редис стимулирует обмен веществ.

• Ботва моркови

Ботву моркови добавляют к супам, салатам и запеканкам, делают маринад для консервирования овощей и даже пьют чай. Отваром морковной ботвы наши прабабушки ополаскивали волосы для их активного роста и укрепления. Свежая ботва моркови горчит. Чтобы убрать горечь ее обдают кипятком. Ботву моркови давно используют в качестве лечебного средства: - Целебный чай от геморроя – заливают 1 ч. ложку ботвы (высушенной в темном месте) стаканом кипятка и настаивают, выпивают стакан лечебного настоя в несколько приемов в течение дня. - Полезна морковная ботва при цистите – пьют чистый настой морковной ботвы или в равных пропорциях смешивают его с настоем петрушки. - Настой морковной ботвы применяют при миомах и кровотечениях. - Примочки с отваром морковной ботвы делают при кожных проблемах – дерматите, псориазе, аллергии.

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Мария Зимина