Лекарство под рукой - поваренная соль

Многие на собственном опыте убедились в её целебных свойствах, особенно при лечении простудных заболеваний.

1. Ангина.

- На 1 стакан тёплой воды взять 1 ч. ложку соли, полоскать горло несколько раз в день. - На 1 стакан тёплой воды взять 1/2 ч. ложки поваренной соли и 4 капли 5% настойки йода. Полученный раствор капать в нос и выливать через рот, т. е. промывать носоглотку.

2. Прекрасное средство от простуды у детей.

2 ст. ложки семян аниса, 1 ч. ложка мёда и щепотка соли. Все заливается стаканом воды, доводится до кипения, а потом процеживается. Для лечения кашля детям дают по 1 ч. ложке 1 раз в два часа. Взрослые могут принимать по 2 ст. ложки.

3. Кашель.

Выпить натощак раствор: 1 стакан питьевой воды, щепотка соли, 1 ч. ложка пищевой соды.

4. Загрязненные порезы, раны и ссадины.

Прекрасно помогает солевая мазь: 2 ст. ложки соли, 1 ст. ложка измельчённого старого лука и 1 ст. ложка вазелина. Хорошенько растираем, а получившуюся мазь прикладываем на рану. Сверху повязка. Оставляем на 24 часа. После первого применения больной ощущает сильную боль, которая утихает уже после 4 раза.

5. Ушибы, головные боли у детей и взрослых.

Компресс из соли с добавлением уксуса 1:1.

6. Боли в костях и суставах.

Взять 1 стакан мёда, 1 стакан водки, 1 стакан соли и 1/5 стакана сока из редьки. Хорошо перемешать и втирать в болезненные места.

7. "Вялый" кишечник.

Сделайте раствор для питья из 1 ч. ложки соли и 2/3 стакана тёплой воды, в него добавьте 1/3 стакана молока. Если не будет результата, то можно повторить через 2 часа.

8. Избыточный вес.

Добавляем в ванну 2 кг поваренной или 1 кг морской соли. Процедуру проводить по 15 мин. ежедневно, полный курс – 15 ванн. Такие ванны также способствуют очищению кожи и являются превосходным тонизирующим средством. Температура воды должна быть 36-37 град.

9. Для здоровья зубов.

Чтобы сохранить зубы, можно каждое утро сосать 2-3 крупных кристалла из морской соли. Для этого их следует растирать языком не только по зубам, но и по дёснам.

10. Грибок стопы и ногтей.

Мелко нарезать мяту и смешать с солью 1:1. Положить на час между пальцами ног и на ногтевые пластины. Повторяют до полного исчезновения грибка.

Лечение поваренной солью простое, а самое главное - соль имеет невысокую стоимость.

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Евгения Примак