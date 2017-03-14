6 уникальных методов очищения кишечника

Немаловажную роль для полноценной жизни человека играет кишечник. Он участвует в пищеварении, извлекает из пищи полезные вещества, которые так нужны организму для нормального функционирования и восстановления. И в итоге получается, что от работы кишечника зависит весь организм.

Кефир и гречневая мука

Снизить уровень сахара в крови, очистить кишечник и сосуды, нормализовать обмен веществ и работу поджелудочной железы поможет целебное средство на основе кефира и гречневой муки.

Овсяный кисель

Овсяный кисель – старинное целебное средство, издавна применяемое русским народом в деле излечения многих заболеваний. Благодаря высокому содержанию клетчатки он прекрасно очищает кишечник, лечит заболевания желудочно-кишечного тракта, помогает избавиться от лишних килограммов, благодаря своей структуре овсяный кисель исцеляет почки.

Рис для очищения кишечника

Рисовая диета является одной из самых эффективных диет. Рис – это отличный сорбент, который имеет прекрасное очищающее действие на организм. Не одно столетие люди пользуются рисом, чтобы вернуть здоровье и продлить свою жизнь. Употребляя рис, вы очищаете суставы, сосуды, кишечник, а также другие органы от вредных веществ (тяжёлых металлов и шлаков).

Рисовый кисель

Целебное средство на основе рисового киселя и гречневой муки позволит без вреда для здоровья очистить сосуды и желудочно-кишечный тракт, кроме того, данное средство поможет вам избавиться от лишних килограммов.

Гречка для очищения кишечника

Очищение гречневыми зёрнами является древним высокоэффективным способом очищения организма. Но важно знать, что если организм сильно зашлакован, то такое лечение может вызвать боли в желудке и кишечнике. При появлении таких симптомов дискомфорта перейдите на гороховые или овсяные хлопья.

Активированный уголь для очищения кишечника

Активированный уголь является дешёвым и доступным средством, которое должно быть в каждой аптечке. Нам всем известно с самого детства о незаменимой помощи этих чёрных безвкусных таблеток при отравлении. Также активированный уголь прекрасно снимает такие симптомы интоксикации как – вздутие живота, диспепсию, рвоту и тошноту. Его способность впитывать в себя попавшие в организм токсины и яды научно подтверждена, а также неоднократно доказывалась практическим путём.

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Валентина Соломатина