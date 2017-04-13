Как восстановиться после антибиотиков

Каждый человек принимал в своей жизни антибиотики. Они эффективны для лечения, но в тоже время губительны для собственной микрофлоры организма. Поэтому, после применения таких препаратов нужно провести курс восстановления.

Сначала необходимо заняться микрофлорой и слизистыми оболочками. На них пришелся самый большой удар. Также после антибиотиков сильно снижается иммунитет. Существуют специальные дорогостоящие препараты, но восстановиться организму можно помочь и самому правильным питанием и народными средствами.

Не зря куриный бульон так популярен при простудных заболеваниях и в меню восстанавливающихся после травм и операций больных. Главный секрет — это косточки. Бульон должен быть приготовлен именно на них. Тогда питье получится насыщенным минералами и аминокислотами, поможет восстановить слизистую кишечника и поддержит печень благодаря глутамину.

Любые кисломолочные продукты помогут организму восстановиться в кратчайшие сроки. Это происходит за счет заселения пищеварительной системы полезными микробами, которые были уничтожены неразборчивыми антибиотиками.

Народные средства

Настой чайного гриба. Напиток на его основе утолит жажду, а также насытит полезными микроорганизмами.

Квашеная капуста отличный продукт для восстановления имунных способностей организма за счет ферментов, выделившихся при ее приготовлении.

Самодельный йогурт, который изготавливается на закваске, без добавления присущих пищевой индустрии красителей, загустителей и прочих консервантов.

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Евгения Примак