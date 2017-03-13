Свойства укропа

Укроп - одна из самых распространенных и постоянных трав на нашем столе. Ведь кроме исключительных вкусовых качеств, укроп обладает и множеством полезных и лечебных для здоровья свойств. В зелени укропа содержится витамин С, каротин, витамин В, никотиновая и фолиевая кислоты, а также многие ценные микроэлементы

Прежде всего, он достаточно быстро удаляет спазмы сосудов желудка и кишечника, борется с бродильными и гнилостными процессами в кишечнике, уменьшает газообразования.

Укроп способствует снижению артериального и внутриглазного давления, эффективен при лечении атеросклероза мозговых сосудов, головной боли, почечно- и желчнокаменной болезни.

Семена укропа используют для профилактики заболеваний почек. Для приготовления настоя столовую ложку растёртых семян заливают стаканом кипятка, настаивают 10-15 минут и пьют по столовой ложке три-четыре раза в день.

Для профилактики стенокардии чайную ложку измельчённых семян заливают 300 мл кипятка, настаивают в течение часа, процеживают и пьют по половине стакана три раза в день.

При циститах, приступе бронхиальной астмы народные целители рекомендуют принимать по 100 мл два-три раза в день 30-минутный настой, приготовленный из двух столовых ложек семян и 400 мл кипятка.

Другой настой действенен как мочегонное средство, а также в качестве отхаркивающего при воспалительных заболеваниях дыхательных путей. Его готовят так: столовую ложку семян заливают стаканом кипящей воды, дают настояться 15-20 минут, процеживают, добавляют мёд и принимают в охлаждённом виде по столовой ложке четыре-пять раз в день. По утверждению целителей, у людей, принимающих регулярно этот настой, укрепляется нервная система, снижается кровяное давление, прекращаются мигрени, проходит бессонница. С бессонницей прекрасно справляется и отвар семян укропа (50 г семян на 0,5 л) в красном вине, который принимают по 50 мл на ночь.

При туберкулёзе лёгких эффективным средством считается горячее молоко со щепоткой толчёных плодов укропа.

Примочками из семян укропа лечат конъюнктивит и предупреждают появление катаракты.

Крепким отваром из укропного семени полезно умываться людям, страдающим угревой сыпью, а слабым – обладательницам нежной кожи для поддержания её эластичности.

Говорят, что если отваром семян укропа умыть маленького ребёнка, то на него не подействует никакой сглаз.

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Валентина Соломатина