 
           
Статьи / Мой дом  / 

Хозяйке на заметку

О целебных свойствах порошка из крапивы

О целебных свойствах порошка из крапивы
 

Уже после месяца приема этого средства вы навсегда забудете о многих болезнях, ощутите прилив энергии, а у мужчин к тому же повысится потенция.

Эффективной альтернативой отварам, настоям и травяным чаям может служить сухой порошок из тех же целебных растений.

Его можно приготовить впрок и хранить в стеклянной банке с крышкой, тогда как растворы быстро портятся.

К тому же намного меньше расходуется целебного сырья, что сегодня немаловажно из-за подорожания лекарственных растений.

Ведь применение целебных трав в виде порошка позволяет полностью использовать сырье, а не мизерную его часть, экстрагируемую в горячей воде или спирте.

Готовится порошок просто и быстро в обычной ступке (но не в кофемолке) при помощи пестика, что гораздо быстрее приготовления настоев и настоек. Затем целебный порошок добавляется в блюда.

Такой способ вполне согласуется с лечебными канонами древних знахарей и врачевателей, утверждавших, что пища должна лечить и предупреждать болезни.

Использование целебных растений в виде порошка как пищевой добавки целесообразно также в профилактических целях, тем более что лишь для некоторых лекарственных трав необходимо точное соблюдение дозировки.

Приобретите в аптеке и разотрите траву крапивы, и каждый раз добавляйте в первое блюдо столько порошка, сколько уместится в вашей щепоти. Можно и нужно это проделывать и со вторыми блюдами.

После месяца такой процедуры:

– дети забывают о болезнях, а те из них, которые болеют, выздоравливают в несколько раз быстрее;

– также и женщины навсегда излечиваются от своих специфических болячек;

– а мужчины действительно становятся мужчинами для милых дам, при этом забывают о многих мужских заболеваниях;

– старики волшебным образом оживают, им как будто кто-то установил невидимый моторчик; они сами будут поражаться тому, откуда у них берутся силы.

Валентина Соломатина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Готовим дома Рукоделие и дизайн Цветоводство Праздники Хозяйке на заметку Домашние питомцы Кухни народов мира
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100