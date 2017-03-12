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Хозяйке на заметку

Спасаем полинявшие вещи

Спасаем полинявшие вещи
 

Полиняли вещи после стирки: что делать? Думаешь, что-то предпринимать уже безнадежно? Не спеши выбрасывать одежду. Испробуй проверенные способы.

Способ 1. Почти любую полинявшую вещь можно спасти, ненадолго замочив ее в горячей воде с нашатырным спиртом (на 5 л воды 2 флакона). Да, запах, конечно, будет неприятный, зато полинявшая краска исчезнет и на вещи не будет никаких разводов.

Способ 2. Разводишь в горячей воде пятновыводитель, отбеливатель и стиральный порошок. Замачиваешь в ней одежду, и оставляешь на сутки. После - постирай белье со стиральным порошком в машинке – и получи положительный результат.

Способ 3. Это экстренный экстремальный способ. Налей на пятно немного чистящего средства для унитаза. Прекрасно подойдет Domestos. Тут же быстро застирай вещь (предварительно надень перчатки, так как средство разъедает кожу). На твоих глазах одежда станет чистой и ее оригинальный цвет при этом ничуть не пострадает.

Мария Зимина
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