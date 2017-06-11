Четыре предложения для здорового завтрака
От завтрака во многом зависит, как сложится день. Диетологи считают его главным приемом пищи за день. Главное - чтобы не было скуки и монотонности. Предлагаем 4 варианта завтрака - классический, энергетический, сытный и «пищу для ума».
1. Классический - оптимальное начало дня
Черный хлеб с ломтиком сыра и красным сладким перцем. Сюда же добавьте вареное яйцо, апельсин и чашку зеленого чая.
Эффект: Ваш организм получает большое количество протеинов и медленных углеводов, а мозг заряжается умеренной дозой кофеина, содержащейся в зеленом чае. В такой завтрак включены продукты из трех основных групп, необходимых для здоровья.
2. IQ-завтрак - укрепляет память и повышает способность к концентрации
Нежирный йогурт с добавлением мюсли, орехов и черники. Плюс большой стакан воды, который нужно выпить до еды.
Эффект: Выпивая стакан воды перед завтраком, вы поддерживаете оптимальный баланс жидкости в организме. В нежирном йогурте содержатся живые молочнокислые бактерии, нормализующие кишечную флору. Орехи - источник важных для мозга витаминов, минералов и ненасыщенных жирных кислот, а в чернике содержатся биологически активные вещества улучшающие работу мозга.
3. Энергетический - для тех, кому утром на фитнес
Смузи из нежирного молока, банана, ягод; небольшая чашка кофе или чая.
Эффект: Содержит кофеин и быстро усваивается, не перегружая желудок, за счет чего тело приходит в тонус. Тренироваться можно идти вскоре после этого завтрака. В молоке содержатся протеины, помогающие набирать мышечную массу и худеть.
4. Для вечно спешащих женщин - долго поддерживает чувство сытости
Овсянка на нежирном молоке, орехи, корица и яблоко. Запейте большим стаканом воды.
Эффект: Горячая овсянка очень сытная, особенно если есть медленно. Орехи добавят организму полезных жиров и протеинов, которые продлевают ощущение сытости. В яблоках много растительных волокон и фруктового сахара, которые обеспечивают стабильный уровень сахара в крови.
Алевтина Мармеладова