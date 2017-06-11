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Хозяйке на заметку

Четыре предложения для здорового завтрака

Четыре предложения для здорового завтрака. 12915.jpeg

От завтрака во многом зависит, как сложится день. Диетологи считают его главным приемом пищи за день. Главное - чтобы не было скуки и монотонности. Предлагаем 4 варианта завтрака - классический, энергетический, сытный и «пищу для ума».

1. Классический - оптимальное начало дня

Черный хлеб с ломтиком сыра и красным сладким перцем. Сюда же добавьте вареное яйцо, апельсин и чашку зеленого чая.

Эффект: Ваш организм получает большое количество протеинов и медленных углеводов, а мозг заряжается умеренной дозой кофеина, содержащейся в зеленом чае. В такой завтрак включены продукты из трех основных групп, необходимых для здоровья.

2. IQ-завтрак - укрепляет память и повышает способность к концентрации

Нежирный йогурт с добавлением мюсли, орехов и черники. Плюс большой стакан воды, который нужно выпить до еды.

Эффект: Выпивая стакан воды перед завтраком, вы поддерживаете оптимальный баланс жидкости в организме. В нежирном йогурте содержатся живые молочнокислые бактерии, нормализующие кишечную флору. Орехи - источник важных для мозга витаминов, минералов и ненасыщенных жирных кислот, а в чернике содержатся биологически активные вещества улучшающие работу мозга.

3. Энергетический - для тех, кому утром на фитнес

Смузи из нежирного молока, банана, ягод; небольшая чашка кофе или чая.

Эффект: Содержит кофеин и быстро усваивается, не перегружая желудок, за счет чего тело приходит в тонус. Тренироваться можно идти вскоре после этого завтрака. В молоке содержатся протеины, помогающие набирать мышечную массу и худеть.

4. Для вечно спешащих женщин - долго поддерживает чувство сытости

Овсянка на нежирном молоке, орехи, корица и яблоко. Запейте большим стаканом воды.

Эффект: Горячая овсянка очень сытная, особенно если есть медленно. Орехи добавят организму полезных жиров и протеинов, которые продлевают ощущение сытости. В яблоках много растительных волокон и фруктового сахара, которые обеспечивают стабильный уровень сахара в крови.

 

Алевтина Мармеладова
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