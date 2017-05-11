Лечение простуды - каркаде поможет

В цветках гибискуса присутствуют различные органические кислоты (яблочная, винная, лимонная); недавно обнаружены гибисковая кислота, антоцианы, флавоноиды, фитостеролы, слизь и пектин.

В народной медицине они используются как противосудорожное, бактерицидное, мочегонное, желчегонное, кровоостанавливающее, противовоспалительное средство.

При простудных заболеваниях, особенно если наблюдается повышение температуры, полезно пить больше жидкости. Чаи из каркадэ с добавлением других лекарственных растений, обладающих общеукрепляющими и тонизирующими свойствами, помогут быстрее выздороветь.

Рецепт 1

1 ст. ложку сухих плодов малины и 1 ч. ложку сухих цветков гибискуса заливают 200 мл кипятка, настаивают 20 мин. и процеживают. Настой принимают в горячем виде по 200 мл 2 раза в день.

Рецепт 2

Смешивают по 1 ст. ложке сухих плодов малины, липового цвета и цветков гибискуса. 1 ст. ложку смеси заливают 200 мл кипятка, настаивают 20 мин. и процеживают. Настой принимают в горячем виде вечером перед сном.

Рецепт 3

1 ч. ложку листьев брусники и 1 ч. ложку сухих цветков гибискуса заливают 200 мл кипятка, настаивают 30 мин. и процеживают. Настой принимают по 2 ст. ложки 5 раз в день.

Рецепт 4

Смешивают по 1 ст. ложке листьев мать-и-мачехи, сухих цветков гибискуса, листьев и сухих плодов малины, травы душицы. 1 ст. ложку смеси заливают 200 мл кипятка, настаивают в термосе 1 час, процеживают. Настой принимают в горячем виде по 100 мл 3 раза в день перед едой.

Рецепт 5

2 ст. ложки сухих листьев земляники лесной и 1 ч. ложку цветков гибискуса заваривают 400 мл кипятка, настаивают до охлаждения и процеживают. Принимают по 1 ст. ложке через каждые 2-3 часа.

Рецепт 6

2 ст. ложки измельченных плодов шиповника и 1 ст. ложку цветков гибискуса заливают 500 мл воды, настаивают в термосе 1 час, процеживают. В настой кладут 1-2 ст. ложки меда, принимают в горячем или теплом виде по 100-150 мл 3 раза в день между приемами пищи.

Рецепт 7

1 ст. ложку сухих цветков гибискуса и 1 ст. ложку измельченных сухих корней лопуха заливают 400 мл кипятка, настаивают 2 часа и процеживают. Принимают по 100 мл 2-3 раза в день.

Рецепт 8

Смешивают по 1 ст. ложке сухих цветков гибискуса, травы тысячелистника обыкновенного, зверобоя, душицы и листьев земляники лесной. 1 ст. ложку смеси заливают 200 мл кипятка, настаивают 20 мин. и процеживают. Принимают настой в теплом виде по 100 мл 2-3 раза в день.

Рецепт 9

Смешивают по 1 ст. ложке сухих цветков гибискуса, плодов шиповника и брусники, листьев крапивы и малины. Столовую ложку смеси заливают 200 мл кипятка, настаивают 20 мин, процеживают. Настой принимают по 100-150 мл 3 раза в день.

Рецепт 10

Смешивают по 1 ст. ложке сухих цветков гибискуса, корней и листьев одуванчика лекарственного. 1 ч. ложку смеси заливают 200 мл кипятка, настаивают 1 час и процеживают. Принимают по 50 мл 3 раза в день.

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Валентина Соломатина