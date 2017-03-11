10 хитростей против комаров

Назойливые комары способны испортить самый прекрасный отдых. Эти маленькие кровопийцы сродни стихийному бедствию, и спрятаться от них — порой дело нелегкое.

1. Ароматические масла

Самые подходящие эфирные масла для борьбы с кровососущими насекомыми — это лаванда, валериана, эвкалипт, герань, анис, чабрец, мята, чайное дерево, камфорный лавр, кедр.

Способы применения:

Смочите кусочек ватки в каком-либо из этих масел и разместите «ароматизатор» на подоконнике или возле подушки.

Смешайте выбранное эфирное масло с вашим кремом. Натрите полученным средством открытые участки тела.

2. Комнатные растения

Мята, мирт, розмарин и герань — комнатные растения, способные отпугивать насекомых своим сильным ароматом. Также одним из самых сильнодействующих домашних средств против комаров считаются листья томата.

3. Лимон с гвоздикой

Разрежьте лимон и воткните в него гвоздику. Поставьте рядом с кроватью — и можете спать с открытым окном. Приятный запах и полное отсутствие комаров гарантированы.

4. Самодельная ловушка для комаров

Эта ловушка для комаров действует за счет привлечения насекомых углекислым газом, выделяющимся при брожении дрожжей. Комары чуют его, попадают в ловушку и не могут выбраться обратно.

5. Хвойные шишки и можжевельник

На природе в борьбе с комарами помогут еловые шишки и ветки можжевельника. Достаточно бросить их в костер, и этот запах отпугнет насекомых.

6. Черемуха и рябина

Если вы находитесь на улице, натрите открытые участки тела листьями рябины или черемухи, и комары перестанут доставать.

7. Лук и чеснок

Признанными средствами от зуда после укусов являются репчатый лук и чеснок. Головку лука разрезают на две части и прикладывают к месту укуса. Что касается чеснока, то нужно раздавить 1 зубчик и развести полученную кашицу небольшим количеством воды. Смочить в растворе кусочек ткани и приложить к месту укуса.

8. Сода

Пищевая сода является самым простым и распространенным домашним средством для лечения комариных укусов. Смешайте 3 ч. л. пищевой соды с 1 ч. л. воды до образования густой пасты. Полученную массу нанесите на место укуса и дайте ей высохнуть.

9. Cок лимона

Место укуса также можно смочить лимонным соком.

10. Аромалампа

Используйте камфорное масло. При нагреве оно выделяет интенсивный запах и отпугивает комаров. Камфорным спиртом можно смазывать укусы от комаров: он снимает зуд, и волдыри проходят быстро.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Мария Зимина