10 хитростей против комаров
Назойливые комары способны испортить самый прекрасный отдых. Эти маленькие кровопийцы сродни стихийному бедствию, и спрятаться от них — порой дело нелегкое.
1. Ароматические масла
Самые подходящие эфирные масла для борьбы с кровососущими насекомыми — это лаванда, валериана, эвкалипт, герань, анис, чабрец, мята, чайное дерево, камфорный лавр, кедр.
Способы применения:
Смочите кусочек ватки в каком-либо из этих масел и разместите «ароматизатор» на подоконнике или возле подушки.
Смешайте выбранное эфирное масло с вашим кремом. Натрите полученным средством открытые участки тела.
2. Комнатные растения
Мята, мирт, розмарин и герань — комнатные растения, способные отпугивать насекомых своим сильным ароматом. Также одним из самых сильнодействующих домашних средств против комаров считаются листья томата.
3. Лимон с гвоздикой
Разрежьте лимон и воткните в него гвоздику. Поставьте рядом с кроватью — и можете спать с открытым окном. Приятный запах и полное отсутствие комаров гарантированы.
4. Самодельная ловушка для комаров
Эта ловушка для комаров действует за счет привлечения насекомых углекислым газом, выделяющимся при брожении дрожжей. Комары чуют его, попадают в ловушку и не могут выбраться обратно.
5. Хвойные шишки и можжевельник
На природе в борьбе с комарами помогут еловые шишки и ветки можжевельника. Достаточно бросить их в костер, и этот запах отпугнет насекомых.
6. Черемуха и рябина
Если вы находитесь на улице, натрите открытые участки тела листьями рябины или черемухи, и комары перестанут доставать.
7. Лук и чеснок
Признанными средствами от зуда после укусов являются репчатый лук и чеснок. Головку лука разрезают на две части и прикладывают к месту укуса. Что касается чеснока, то нужно раздавить 1 зубчик и развести полученную кашицу небольшим количеством воды. Смочить в растворе кусочек ткани и приложить к месту укуса.
8. Сода
Пищевая сода является самым простым и распространенным домашним средством для лечения комариных укусов. Смешайте 3 ч. л. пищевой соды с 1 ч. л. воды до образования густой пасты. Полученную массу нанесите на место укуса и дайте ей высохнуть.
9. Cок лимона
Место укуса также можно смочить лимонным соком.
10. Аромалампа
Используйте камфорное масло. При нагреве оно выделяет интенсивный запах и отпугивает комаров. Камфорным спиртом можно смазывать укусы от комаров: он снимает зуд, и волдыри проходят быстро.Мария Зимина