Лучшие рецепты для очищения крови и улучшения ее показателей

Эти средства не только влияют на кроветворные органы, но и обладают мощным оздоравливающим действием.

Рецепт 1.

250 гр измельченного чеснока и 300 гр меда тщательно перемешать, настоять 3 недели. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за 40 мин. до еды .

Рецепт 2.

100 гр. мускатного ореха перемолоть и залить 500 мл водки, настаивать 21 день, периодически встряхивая. Принимать по 30 капель разбавленных 0,5 стаканами горячей воды за 30 мин. до еды. Курсов должно быть 5, перерыв между ними 10 дней .

Рецепт 3.

Корень имбиря свежий 4 см, корица молотая на кончике ножа, 1 ч. ложка зеленого чая. Залить 500 мл кипятка, дать остыть, добавить сок лимона и мед по вкусу и пить в течение дня .

Рецепт 4.

Пророщенную пшеницу принимать ежедневно по 1 ст. ложке в день, добавляя ее в салаты. Можно пророщенную пшеницу хранить в холодильнике, но не более 3 дней .

Рецепт 5.

Разжевывать 1/2 ч. ложки сухих цветков горькой полыни и запивать 1 стаканом кефира. Принимать 7 дней на ночь (желательно в 21 час), потом перерыв 10 дней и повторить курс.

Рецепт 6.

1 ч. ложку донника (купить в аптеке) залить 200 мл кипятка, принимать по 1/3 - 1/2 стакана 2-3 раза в день в течение месяца.

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Валентина Соломатина