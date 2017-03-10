Аспирин - применение в быту

Аспирин используется не только в медицине, что всем известно, но и широко применяют в быту, не по прямому назначению. Об этом ниже:

1. Напомним, что если в воде, которая находится в вазе с цветами, растворена таблетка аспирина, то цветы дольше будут сохранять красоту и радовать окружающих, но этот фокус знают многие.

2. Если продолжать тему флоры, и влияния на нее аспирина, то с помощью изобретенного лекарства, можно улучшать структуру почвы. А если подробнее, то зараженную грибком низкокислотную почву можно “излечить” аспирином. Достаточно растворить таблетку на литр воды и полить ей “проблемную” грядку.

3. С помощью аспирина можно удалять пятна от пота. Белые соленые разводы нужно замочить в жидкости (2 таблетки на пол стакана воды). Замоченную в растворе одежду, через три часа необходимо застирать с помощью порошков.

4. Пастой, состоящей из растолченного лекарства смоченного водой, лечат прыщи. Аспирин снимает покраснение за 2-3 минуты. Если этого не произошло нужно повторить процедуру. После того как зуд утихнет место применения аспирина промывают с помощью мыльного раствора.

5. Жесткие мозоли на пятках, их еще называют “натоптыши”, так же легко устраняются с помощью аспирина. Необходимо растолочь 5-6 таблеток в очень мелкую пудру и смешать их с лимонным соком. Достаточно половины чайной ложки. До образования пасты нужно добавить немного воды. После того как смесь приготовлена, мажем ей мозоли и обматываем ступни тряпочными салфетками. Затем одеваем на ногу полиэтиленовый пакет. Через 5-10 минут можно размотать ступни и обработать проблемные места пемзой.

6. Если вас покусала оса так же поможет аспирин. В таком случае укушенное место смачиваем водой и трем таблеткой аспирина.

7. Всем известно, что вода с большим содержанием хлора, например в бассейне, плохо сказывается на окрашенных волосах. Если вы любите менять цвет своих волос, то после посещения бассейна, протрите волосы раствором аспирина (6 таблеток на стакан воды) и через 15 минут промойте их любимым шампунем.

8. Аспириновые маски.

Обычный аптечный аспирин вполне способен заменить кислотный (химический) пилинг.

Обладательницы сухой кожи должны помнить об осторожности, ну а тем, у кого жирная и неровная кожа, да еще с черными точками, могут убедиться в действенности подобной маски-пилинга.

Регулярное и осторожное применение подобной маски помогает избавиться от угревой сыпи, предотвращает появление воспалений, отбеливает кожу, сужает расширенные поры и разглаживает мелкие поверхностные морщины.

В зависимости от состояния кожи можно сочетать аспирин со сметаной или медом, а также варьировать концентрацию ацетилсалициловой кислоты.

- маска со сметаной. Хорошо растереть 1-2 таблетки аспирина и смешать со столовой ложкой сметаны.

- маска с медом. Одну таблетку аспирина смочить водой до полного размягчения и превращения в жидкую кашицу, затем добавить ложечку меда.

Наносить маску следует на очищенную и слегка влажную кожу и держать 5-10 минут, затем осторожно массировать лицо в течение 1-2 минут, затем смыть маску и нанести увлажняющий крем. Потрясающего эффекта можно добиться если повторять эту процедуру два раза в неделю.

Аспирин обладает чудесным матирующим эффектом, поэтому счастливым обладательницам «масляного блина» на котором расползается вся косметика, можно использовать его в виде тоника под макияж. Для этого лучше всего подходят таблетки растворимого аспирина с витамином С.

Использовать без фанатизма! Ведь аспирин скорее «скорая помощь», чем средство для ежедневного применения.

Вот такая чудо - таблетка. Заметьте, мы говорим о нашем отечественном, настоящем аспирине, импортные аналоги вам ни чем не помогут. Все вышеперечисленные способы не являются традиционными, а потому такое применение народного лекарства можно делать только на свой страх и риск. Все в ваших руках.

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Валентина Соломатина