"Стекольные" советы

Каждая хозяйка мечтает иметь в своем доме ослепительно блестящие окна и зеркала, тщательно пытаясь их начистить и натереть. Предлагаем некоторые маленькие хитрости, позволяющие поддерживать порядок в доме.

1. Оконные стекла будут сверкать, если в воду для мытья добавить немного крахмала.

2. Чтобы стекла не запотевали, а зимой не замерзали, протрите их глицерином.

3. Обледенелые стекла следует протереть крепким раствором поваренной соли и, когда лед оттает, насухо вытереть.

4. На зеркало протертое сырым луком не садятся мухи.

5. Для удаления зеленоватого слоя со стенок цветочных ваз достаточно на дно положить пятикопеечную монету.

6. Чтобы матовые стекла не портились и имели красивый вид, их моют горячей водой, добавляя немного уксуса.

7. Если стекла загрязнены не сильно, то их можно вымыть раствором крахмала в холодной воде (столовая ложка на 1 л воды).

8. Старое и надежное средство для чистки стекла - порошкообразный мел или зубной порошок. Берут 2-3 столовые ложки мела на стакан воды, хорошо перемешивают и, смочив раствором кусочек ткани, протирают ею стекла с обеих сторон. Когда стекло высохнет, его протирают сухой мягкой тканью или бумагой до полного удаления мела.

9. Чтобы стекла очков не запотевали, их можно смазать смесью из 3 частей глицерина, 7 частей жидкого мыла и нескольких капель скипидара, а затем протереть чистой фланелью.

10. Хрустальную посуду протрите после мытья шерстяной тряпочкой с подсиненным (синькой) крахмалом - она будет лучше блестеть.

11. Стеклянную посуду с узким горлышком (графины, вазы и т. п.) удобно мыть теплой водой, в которую добавлена мелко накрошенная скорлупа сырых яиц или же кусочки газетной бумаги (посуду при этом надо встряхивать).

12. Стеклянная посуда лучше блестит, если после мытья ополоснуть ее водой, в которую добавлен уксус или соль, а затем обычной чистой водой.

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Евгения Примак