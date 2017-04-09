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Хозяйке на заметку

Спирт в быту: шестнадцать идей

Спирт в быту
 
Нередко самыми полезными оказываются самые простые и доступные вещи. Фольга, сода, крахмал — прямое тому подтверждение. Но меньше всего доверяют спирту. Оно и понятно, ведь зеленый змий не дремлет. В оправдание этого полезного алкогольного соединения скажу, что простор для применения его в мирных целях — огромен. 

1. Чистые зеркала

Смочите мягкую фланелевую тряпочку спиртом и протрите зеркало. Результат вас приятно удивит. Обыкновенный спирт может удалить даже патину и пятна со старых зеркал.

2. Чистота со скрипом

Особенно этот совет пригодится учителям и тем, у кого дома есть белые доски с маркерами. Вернуть первозданную чистоту им можно без применения специальных средств. Вытрите их тем же способом, что и зеркала.

3. Ни капли жира!

Положите конец тратам на едкие химикаты и расквитайтесь наконец с жирными пятнами на плите. Налейте немного спирта на тряпочку или ватный тампон и ототрите их в два счета.

4. От синяков и ушибов

Просто гениальный рецепт льда, который можно прикладывать к ушибленным местам. Смешайте пополам воду и спирт, а потом залейте жидкость в герметично закрывающиеся пакеты, предварительно добавив немного красителя. 

5. Натуральный дезодорант

В бутылочке со спреем смешайте спирт и несколько капель эфирного масла, которое вам больше всего по душе. Это рецепт самого простого натурального дезодоранта. Неприятный запах провоцируют бактерии, а спирт как антисептик убивает их, в то время как эфирное масло оставляет аромат.

6. Предупредите появление грязного “воротничка”

Чтобы предотвратить появление грязи на воротничке, перед тем, как надеть выглаженную, накрахмаленную рубашку, протрите шею ватным тампоном, смоченным в спирте.

7. Облегчите зуд

Если вы протрете комариные укусы спиртом, это поможет снять зуд и успокоит неприятные ощущения.

8. Свечи

С помощью спирта можно протереть свечи и убрать с них нагар. Это же относится и к пятнам копоти, которые могут оставаться на том же подсвечнике.

9. Гранитный камушек

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Обычно специалисты, занимающиеся гранитом, говорят, что ухаживать за камнем нужно только специальными полиролями. Стоят эти средства, конечно же, немало. Вот дешевый аналог: возьмите бутылку, заполните на 1/8 спиртом и добавьте на глаз немного моющего средства. Остальной объем доберите водой.

10. Удаляем лак

В частности, очень хорошо этот рецепт действует для ковров. Если лак для ногтей каким-то образом попал на ковровое покрытие, щедро смочите это место спиртом и соскоблите лак тряпочкой из микрофибры.

11. Антифриз

Представьте ситуацию: у вас нет антифриза, а лобовое стекло замерзло. Поможет обыкновенный спирт. Чуда здесь никакого нет, поскольку алкоголь входит в состав жидкости против замерзания стекол.

12. От незваных гостей

Дроздофилы — та еще напасть. Если они донимают вас и ваши фрукты, налейте в пульверизатор спирт и распылите его на мушек. Они упадут на пол, и вы сможете смести их в мусор.

13. Снимаем наклейку

А также ценник, клеевую этикетку и прочие “липучие штучки”. Просто смочите ватку и как следует промокните наклейку. Немного подождите и снимите ее, удалив остатки тряпочкой.

14. Диван из микрофибры

Просто распылите на пятна спирт и хорошенько поскребите их щеткой. Дополнительную очистку можно проводить хлопчатобумажной тканью.

15. Пятна травы

Вывести пятна от травы и цветов можно при помощи спирта. Для этого ватным тампоном, смоченным в спирте, протрите участок с пятном, пока оно полностью не исчезнет. Затем постирайте ткань в горячей воде с порошком или мылом.

16. Нежелательные ароматы

Запах чеснока — один из самых трудновыводимых с кожи. Даже селедка и та меркнет в сравнении. После того, как вы закончите приготовление вкуснейшего блюда с чесноком, протрите пальцы спиртом. Эта хитрость поможет удалить запах.

Валентина Соломатина
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