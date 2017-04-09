Спирт в быту: шестнадцать идей

Нередко самыми полезными оказываются самые простые и доступные вещи. Фольга, сода, крахмал — прямое тому подтверждение. Но меньше всего доверяют спирту. Оно и понятно, ведь зеленый змий не дремлет. В оправдание этого полезного алкогольного соединения скажу, что простор для применения его в мирных целях — огромен.

1. Чистые зеркала

Смочите мягкую фланелевую тряпочку спиртом и протрите зеркало. Результат вас приятно удивит. Обыкновенный спирт может удалить даже патину и пятна со старых зеркал.

2. Чистота со скрипом

Особенно этот совет пригодится учителям и тем, у кого дома есть белые доски с маркерами. Вернуть первозданную чистоту им можно без применения специальных средств. Вытрите их тем же способом, что и зеркала.

3. Ни капли жира!

Положите конец тратам на едкие химикаты и расквитайтесь наконец с жирными пятнами на плите. Налейте немного спирта на тряпочку или ватный тампон и ототрите их в два счета.

4. От синяков и ушибов

Просто гениальный рецепт льда, который можно прикладывать к ушибленным местам. Смешайте пополам воду и спирт, а потом залейте жидкость в герметично закрывающиеся пакеты, предварительно добавив немного красителя.

5. Натуральный дезодорант

В бутылочке со спреем смешайте спирт и несколько капель эфирного масла, которое вам больше всего по душе. Это рецепт самого простого натурального дезодоранта. Неприятный запах провоцируют бактерии, а спирт как антисептик убивает их, в то время как эфирное масло оставляет аромат.

6. Предупредите появление грязного “воротничка”

Чтобы предотвратить появление грязи на воротничке, перед тем, как надеть выглаженную, накрахмаленную рубашку, протрите шею ватным тампоном, смоченным в спирте.

7. Облегчите зуд

Если вы протрете комариные укусы спиртом, это поможет снять зуд и успокоит неприятные ощущения.

8. Свечи

С помощью спирта можно протереть свечи и убрать с них нагар. Это же относится и к пятнам копоти, которые могут оставаться на том же подсвечнике.

9. Гранитный камушек

Обычно специалисты, занимающиеся гранитом, говорят, что ухаживать за камнем нужно только специальными полиролями. Стоят эти средства, конечно же, немало. Вот дешевый аналог: возьмите бутылку, заполните на 1/8 спиртом и добавьте на глаз немного моющего средства. Остальной объем доберите водой.

10. Удаляем лак

В частности, очень хорошо этот рецепт действует для ковров. Если лак для ногтей каким-то образом попал на ковровое покрытие, щедро смочите это место спиртом и соскоблите лак тряпочкой из микрофибры.

11. Антифриз

Представьте ситуацию: у вас нет антифриза, а лобовое стекло замерзло. Поможет обыкновенный спирт. Чуда здесь никакого нет, поскольку алкоголь входит в состав жидкости против замерзания стекол.

12. От незваных гостей

Дроздофилы — та еще напасть. Если они донимают вас и ваши фрукты, налейте в пульверизатор спирт и распылите его на мушек. Они упадут на пол, и вы сможете смести их в мусор.

13. Снимаем наклейку

А также ценник, клеевую этикетку и прочие “липучие штучки”. Просто смочите ватку и как следует промокните наклейку. Немного подождите и снимите ее, удалив остатки тряпочкой.

14. Диван из микрофибры

Просто распылите на пятна спирт и хорошенько поскребите их щеткой. Дополнительную очистку можно проводить хлопчатобумажной тканью.

15. Пятна травы

Вывести пятна от травы и цветов можно при помощи спирта. Для этого ватным тампоном, смоченным в спирте, протрите участок с пятном, пока оно полностью не исчезнет. Затем постирайте ткань в горячей воде с порошком или мылом.

16. Нежелательные ароматы

Запах чеснока — один из самых трудновыводимых с кожи. Даже селедка и та меркнет в сравнении. После того, как вы закончите приготовление вкуснейшего блюда с чесноком, протрите пальцы спиртом. Эта хитрость поможет удалить запах.

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Валентина Соломатина