Как всю неделю не подходить к плите?

Если мы хотим всю неделю кормить своё семейство домашними, здоровыми и вкусными завтраками-обедами-полдниками-ужинами, совсем не подходить к плите вряд ли удастся. Но значительно минимизировать время, проводимое у плиты, можно попробовать.

1. Приготовление обеда, ужина и завтрака начинается не на кухне и даже не в продуктовом магазине. Оно начинается в магазине бытовой техники, когда мы выбираем холодильник. Хороший холодильник с большой морозильной камерой, и если повезёт, то и с зоной свежести – решает многие проблемы.

2. Жаль, но пустым холодильником – сыт не будешь. Идём за продуктами. Обязательно со списком. Уделяем внимание полуфабрикатам и продуктам, не требующим дополнительной обработки. Творог и печенье, бутерброды и сок, блинчики, какие-нибудь хлопья с кефиром или молоком могут стать полноценным завтраком или полдником для ребёнка и взрослого.

3. Если нет доверия к покупным полуфабрикатам, можно потратить несколько часов в выходной день на то, чтобы самим накрутить фарш, напечь блинчики, сделать пельмени. И – в морозилку. Заморозить можно и уже готовые отбивные/котлеты, чтобы потом разогреть их на плите или в микроволновой печи.

4. В воскресенье варим суп. Бульон в холодильнике отлично простоит пару/тройку дней, если планируется использовать дольше – лучше заморозить. В течение недели останется только вскипятить и заварить макаронами, замороженными овощами, фрикадельками и так далее. Ура ВНД – весёлым и находчивым домохозяйкам! Можно сварить и сразу суп – главное, выбрать рецепт такого, который на следующий день станет только вкуснее. Фасолевый, например, вполне подойдёт.

5. В воскресенье готовим гарнир. Рис, гречу, даже макароны вполне можно сварить заранее. Они прекрасно постоят пару дней в холодильнике. Обжарить рис с замороженными овощами не займёт много времени. Просто погреть тот же рис в микроволновке, может быть, с ложкой сливочного масла.

6. В воскресенье отвариваем овощи в мундире. И компот.

Пункты 4, 5, 6 выполняем, понятное дело, одновременно – насколько плита позволяет, и под любимую музыку.

7. С понедельника по пятницу. Готовим салаты. Это быстро. Можно успеть даже на завтрак. Из свежих овощей. Трём морковку, капусту, добавляем ложку масла – модного оливкового или обычного растительного. Может быть, отвариваем яйца/ жарим омлет. Если уж очень захочется, то варим овсяную кашу. Разогреваем суп, гарнир, котлеты. Может быть, жарим из готового уже фарша.

Время у плиты – не больше 30 минут в день!

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Валентина Соломатина