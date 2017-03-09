11 продуктов, которые вызывают сильнейшую зависимость

Каждый из нас от чего-то зависим, и в большей степени это относится к еде. Кому-то нет жизни без сладостей, а кто-то не представляет своего дня без трёх кружек кофе. Как говорится, всё хорошо в меру и если вы стали замечать, что ваша зависимость мешает вам жить, то наш вам совет — принимайте решительные действия по её устранению. Ведь мы люди, а не безвольные существа, неспособные управлять своими желаниями!

1. Кофе. Кофеманы, задумайтесь: а почему вы все-таки пьете кофе? Он действительно улучшает ваше самочувствие или это просто банальная привычка? Если без кофе вы не можете жить по первой причине, то сведите его употребление к минимуму. А вот если в вашем случае употребление кофе — это дань моде, то стоит задуматься. Этот напиток вызывает привыкание. А чрезмерное употребление кофе не пойдет вам на пользу. Замените его на зеленый чай. По вкусу он ничуть не уступает, да и бодрит не меньше. Кстати, если вы привыкли покупать кофе в ближайшей кофейне по пути на работу или после нее, то отказ от этой зависимости является еще и отличным способом сэкономить деньги.

2. Шоколад. Сладкое — это самый настоящий наркотик. А лидирует в этом лакомом рейтинге именно шоколад! За плиткой шоколада рука тянется в моменты грусти, стресса, депрессии, нервного напряжения. А таких моментов у современного человека очень много. Вам не кажется эта закономерность странной? Все дело в том, что шоколад, попадая в организм человека, стимулирует выработку эндорфина, который еще называют «гормон счастья». Отсюда и рефлекс. В печальные минуты вы точно знаете, что поднимет вам настроение. Хотя шоколад не только поднимает настроение. Он еще и откладывается на боках, способствует возникновению акне и прочих неприятностей. Так что ищите другие способы расслабиться.

3. Сладкая газировка. Систематическое употребление шипучих напитков может не только вызвать привыкание, но и кардинально изменить обмен веществ. Причем, по мнению медиков, достаточно всего один месяц каждый день пить «шипучку», чтобы изменить метаболизм в худшую сторону.

4. Сыр. Удивительный факт: можно привыкнуть даже к сыру! Особенно если речь идет о продукте твердых сортов. Это связано с тем, что в сыре содержится казеин, который некоторые исследователи сравнивают с морфием по оказываемому воздействию на организм человека. Сыр расслабляет, поднимает настроение и успокаивает. И в умеренных количествах его действительно можно и нужно употреблять, но нужно знать меру.

5. Бургеры и хот-доги. Бургеры и хот-доги в любых проявлениях не только быстро корректируют фигуру, дополняя талию лишними сантиметрами, но и влияют на обмен веществ и изменяют вкусовые предпочтения. Иногда, конечно, можно себя побаловать такими вредностями, но превращать такое питание в норму не стоит. Помните, что вам хочется эти продукты не из-за их вкуса и пользы, а из-за добавок, которые вызывают привыкание.

6. Картофель фри. Картофель фри вызывает сильное привыкание, в частности, потому, что в нем содержится акриламид. Интересно, что этот продукт не дает чувства сытости. Съев порцию жаренной во фритюре картошки (как правило, очень соленой), человеку уже через 30–40 минут снова хочется есть. Это происходит из-за того, что картофель фри стимулирует аппетит.

7. Мороженое. Из-за высокого содержания сахара и насыщенных жиров мороженое при регулярном употреблении не только добавит лишних килограммов, но и может превратить человека в «сливочного наркомана».

8. Печенье, сладкая выпечка. Собрался съесть всего одно маленькое печенье с шоколадной крошкой, но в итоге «уничтожил» почти полпачки. В такой ситуации наверняка оказывались многие. И ведь дело вовсе не в богатырском аппетите. Секрет сладкого печенья, да и любой выпечки с большим содержанием жира и сахара точно такой же, как и у мороженого.

9. Картофельные чипсы. Бытует мнение, что съесть одну «чипсину» невозможно. За первой неминуемо последует вторая, третья, не исключены также четвертая и пятая. Парадоксально, но факт: соленые кусочки картофеля будут поедаться один за другим вне зависимости от того, испытывает ли человек чувство голода. Этому явлению ученые даже дали название — гедонистическая гиперфагия (поедание чего бы то ни было для удовольствия, а не для насыщения). По мнению медиков, многие производители добавляют в чипсы помимо соли и специй «триггеры» — вещества, стимулирующие в мозге центр удовольствия.

10. Копчености. По мнению многих диетологов, колбасы и ветчина относятся к категории сомнительных продуктов. Понять до конца их состав не представляется возможным. Но факт остается фактом: натурального мяса там ничтожно мало. А вот добавок и консервантов хоть отбавляй. Именно эти вещества и вызывают привыкание. Пища такого насыщенного вкуса хорошо запоминается вкусовыми рецепторами человека. И им абсолютно все равно, что это не особо-то и естественно. По возможности следует минимизировать или и вовсе исключить эти продукты из своего рациона. Колбасы и ветчина могут провоцировать набор лишнего веса, привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой и даже к слабоумию.

11. Пицца. И наконец, лидер рейтинга. Оказывается, жирная, соленая и одновременно насыщенная рафинированными углеводами закуска сильнее шоколада, чипсов, картофеля фри и бургеров стимулирует зону удовольствия.

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Валентина Соломатина