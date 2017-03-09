Изумительные шот-коктейли для оздоровления
Такие мини-коктейли имеют большую концентрацию питательных веществ; их можно пить как неразбавленными, так и в составе вашего основного коктейля или соков.
Алоэ-яблоко:
- 1 ч.л. сока алоэ вера;
- 1 зелёное яблоко.
Улучшает пищеварение и снижает уровень холестерина.
Спирулина-яблоко:
- 1 ч.л. спирулины;
- 1 зелёное яблоко;
- немного лимонного сока.
Настоящий витаминно-минеральный коктейль для организма.
Антипростудный:
- 1 ч.л. сиропа агавы;
- щепотка кайенского перца;
- 1/4 зубчика чеснока;
- 12 гр имбирного корня;
- 1/2 лимона;
- 1/2 апельсина.
Борется с симптомами простуды.
Имбирный:
- 1 ч.л. сиропа агавы;
- 1/2 лимона;
- 50 г имбирного корня.
Полезен для сердца, благотворно действует на дыхательную систему.Мария Зимина