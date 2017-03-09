Изумительные шот-коктейли для оздоровления

Такие мини-коктейли имеют большую концентрацию питательных веществ; их можно пить как неразбавленными, так и в составе вашего основного коктейля или соков.

Алоэ-яблоко:

- 1 ч.л. сока алоэ вера;

- 1 зелёное яблоко.

Улучшает пищеварение и снижает уровень холестерина.

Спирулина-яблоко:

- 1 ч.л. спирулины;

- 1 зелёное яблоко;

- немного лимонного сока.

Настоящий витаминно-минеральный коктейль для организма.

Антипростудный:

- 1 ч.л. сиропа агавы;

- щепотка кайенского перца;

- 1/4 зубчика чеснока;

- 12 гр имбирного корня;

- 1/2 лимона;

- 1/2 апельсина.

Борется с симптомами простуды.

Имбирный:

- 1 ч.л. сиропа агавы;

- 1/2 лимона;

- 50 г имбирного корня.

Полезен для сердца, благотворно действует на дыхательную систему.

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Мария Зимина