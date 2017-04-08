Семь продуктов-помощников при переедании

Клин клином выбивают – гласит народная мудрость. Этот совет можно применить и в случаях слишком обильных праздничных застолий. С несварением и болью в желудке можно справится и с помощью самых обычных продуктов, которые найдутся в любом холодильнике или кладовке.

Когда вы чувствуете, что ваш пищеварительный тракт переживает не лучшие времена из-за чрезмерных кулинарных экспериментов, нужно восстановить его работу с помощью:

Бананов – это легко усваиваемый продукт, который не перегрузит желудок и не заставит его интенсивно работать после вчерашнего застолья. Благодаря богатому содержанию калия и растворимой клетчатки, бананы помогают нормализовать функцию пищеварительной системы.

Апельсинового сока – так как расстройство желудка часто вызвано отсутствием правильной кислотности в желудке, то натуральные кислоты, содержащиеся в апельсинах могут стать отличным средством. Если вы решили выпить апельсиновый сок, то сделайте это до еды и не сочетайте с углеводами, так как это может привести к образованию газов и вызвать еще больше дискомфорта.

Специи и приправы - хотя нам не нравятся сильные ароматы при расстройстве желудка, но острая приправа или пища может помочь. Например, можно использовать тмин – он стимулирует секрецию желчи, которая стимулирует пищеварение.

Откажитесь от употребления соли и соленых продуктов.

Если вы не можете отказаться от хрустящей закуски, отдайте предпочтение печеному несоленому миндалю или несоленому поп-корну, приготовленному в домашних условиях.

Рис - это лёгкая пища для желудка и содержит мало клетчатки, что позволяет легче ее усваивать. Так же как подрумяненный ржаной хлеб или немного отварного картофеля, рис не будет раздражать желудок, чувствительный после «удавшихся» праздников.

Натуральный яблочный уксус – показан для улучшения пищеварения и облегчения колик и судорог. Попробуйте напиток, сделанный из столовой ложки яблочного уксуса и столовой ложки меда, растворенных в стакане воды.

Мятный чай – отлично помогает при тошноте, спазмах, коликах и вздутии живота. Эта трава успокаивает мышцы и помогает печени вырабатывать желчь, в которой мы нуждаемся, чтобы переварить жир.

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Мария Зимина