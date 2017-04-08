Что нельзя иметь в доме

Наши квартиры полны самых разнообразных предметов и вещей - от чисто функциональных до украшающих интерьер. Но не все хорошо иметь в доме.

1. Старые изношенные тапочки не следует хранить в доме - они притягивают негативную энергетику. Если тапочки порвались, их нужно удалить из квартиры.

2. Также не следует хранить в доме порванную, негодную одежду. Всегда оценивайте старую обувь и одежду по принципу: будете ли вы ее еще носить. Если не будете - выбрасывайте.

3. Посуда с трещинами, сколами, дефектами, полученными в процессе эксплуатации, нарушает энергетику пищи, делая ее опасной для здоровья человека. Как бы вам не нравилась посуда, но если она треснула или от нее откололся кусочек, такую посуду нужно выбросить. Тарелка (чаша) символизирует семью. Изъяны посуды указывают на возможные проблемы в отношениях.

4. Живые растения, стебли которых увивают стены, не могут находиться внутри дома. Вьющиеся растения притягивают к себе различные болезни. Если растение находится вне дома, с наружной стороны, то это только на пользу - ваш дом защищен. Но если такое растение внутри дома, то его рост следует организовать таким образом, чтобы вьющиеся стебли образовывали шар в горшке. Можно установить каркас из проволоки.

5. Камыши в доме держать опасно. Засушенные, они притягивают несчастье и предвещают болезнь, смерть. Подобные неприятности принесет и ковыль, если украсите им комнату. Он предвещает вдовство.

6. В то же время в доме можно иметь другие сухоцветы, в большинстве своем они перерабатывают негативные излучения, защищая жильцов от болезней.

7. Не следует выращивать дома и такие цветы, как анютины глазки. Они традиционно высаживаются у могил.

8. Хвойные ветки в вазу ставить уместно лишь в период новогодних праздников. Плохая примета - держать эти ветки в квартире в остальное время года.

9. А вот бегония - символ благополучия семьи - всегда поможет уравновесить ситуацию.

10. Подаренную пальму никогда не вносите в свой дом - это к большому горю.

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Евгения Примак