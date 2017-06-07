Белье: стирка, сушка и прочее

Стирка белья, как и любой домашний труд, имеет свои секреты. Зная которые, вы сэкономите силы и время, добьетесь в итоге лучшего результата.

1. Чтобы махровые полотенца и халаты стали мягкими и пушистыми, можно после стирки положить их в соленую воду на 15 мин и не гладить.

2. Вещи из белого шелка нужно сушить только в тени: от солнца и яркого цвета они желтеют.

3. Чтобы кухонные занавески легче отстирались, нужно замочить их на ночь в соленой холодной воде.

4. Носовые платки легче стирать в соленой воде. Можно также замочить их в холодной соленой воде перед стиркой на полчаса.

5. Крахмал, заваренный в мыльной воде, не дает белью при глажке прилипать к утюгу.

6. Вычистить пух и перо старой подушки можно переложив его в мешок и опустив на 1 час в теплый мыльный раствор с нашатырем (на 5 л воды 200 г 60 % хозяйственного мыла и 1 чайная ложка нашатыря). После стирки мешок нужно высушить и проветрить.

7. Чтобы вернуть изделию со свалявшейся шерстью первоначальный вид, нужно постирать его в воде, в которой несколько часов вымачивалась фасоль. Сушить изделие, разложив на полотенце.

8. Мужские галстуки лучше не гладить. Если они смялись, нужно расправить их, обернув вокруг трехлитровой стеклянной банки с горячей водой.

9. Подпалины от утюга можно удалить 1) кусочком белого хлеба. 2) Можно также смочить подпаленное место лимонным соком и присыпать сахарной пудрой. Изделие затем следует полностью прополоскать в воде. 3) протереть подпалину перекисью водорода, разведенной с водой 1 : 1. 4) Намочить пятно раствором борной кислоты, затем постирать вещь в воде комнатной температуры.

10. Чтобы брюки на коленях не так быстро вытягивались и лучше держали форму, нужно перед глажкой сбрызнуть их водой с уксусом.

11. Слегка залоснившийся ворот шерстяного пиджака, платья можно легко освежить кусочком ваты, смоченным подогретым уксусом.

12. Пуговицы от частых стирок легко утрачивают блеск. Чтобы восстановить его, достаточно покрыть их бесцветным лаком для ногтей.

13. При сушке пряжи снизу к мотку нужно подвесить грузик - пряжа, высохнув, будет ровной.

14. Складка на брюках сохраниться надолго, если протереть ее с изнанки кусочком сухого мыла, а потом прогладить с лицевой стороны через влажную тряпку.

15. Если добавить в воду для стирки белого белья нашатырный спирт (1 ст. ложка на ведро воды), не понадобиться отбеливатель.

16. Только что выглаженные вещи не следует сразу класть в шкаф. Нужно дать им остыть, иначе они помнутся и потеряют форму.

17. Чтобы восстановить блеск натурального шелка, нужно натереть сырой картофель, разбавить его теплой водой и в этом растворе замочить ткань на 3 часа. После полоскания вещь будет блестеть как новая.

18. Если на шелковой ткани осталась подпалина от утюга, нужно быстро приготовить кашицу из соды и воды и протереть ею пятно. Когда оно высохнет, соду нужно счистить щеткой, а вещь прополоскать в холодной воде.

19. Питьевая сода способствует сохранению сочного красного и синего цветов. Для этого нужно добавлять соду в воду для полоскания.

20. Промытые в настое чая белые вещи приобретают кремовый окрас. Крепким чаем можно окрасить светлые чулки в золотистый цвет.

21. Для восстановления черного цвета изделия можно использовать табачный настой (15 г табака на 1 л кипяченой воды). Отвар табака подновит цвет и коричневых изделий. Этим же настоем ли настоем зеленой ореховой скорлупы можно окрасить светлые ткани в мягкий коричневый цвет.

22. Белое белье хорошо сохранит свой цвет, если перед стиркой его выварить в воде с несколькими дольками лимона, а потом постирать как обычно.

23. Тюлевые занавески можно стирать в стиральной машине, предварительно зашив их в мешочек или наволочку. А чтобы занавески не скручивались в узел, края нужно приметать к наволочке.

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Евгения Примак