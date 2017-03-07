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Лечебные свойства вишни

Лечебные свойства вишни
 

На протяжении веков людям известно, что плоды вишни вдобавок к приятному вкусу обладают ещё целебными свойствами. Это было подтверждено результатами многочисленных научных исследований.

Вишня богата антиоксидантами, и исследования показали, что ягоды оказывают благоприятное воздействие на организм при сердечных заболеваниях, болезнях костей и болях. Помимо антиоксидантов вишня богата флавоноидами.

Это ароматная ягода содержит большое количество антоцианов, и считается, что может оказывать обезболивающий эффект. Двадцать ягод вишни действуют эффективней аспирина. Благодаря содержанию большого количества магния и кальция, вишня хорошо способствует укреплению костей, а содержание в ягодах большого процента воды и низкая калорийность отлично помогают тем, кто хочет снизить вес. Волокнистая мякоть, а также в изобилии содержащиеся в вишне витамины и минералы тонизируют организм и очищают кровь.

В любом случае, не только ягоды и косточки вишнёвого дерева являются полезными. Плодоножки также пригодны к использованию, в частности для приготовления отвара, обладающего мочегонным действием и рекомендуемого при проблемах с почками.

Готовить отвар очень просто: необходимо бросить горсть плодоножек в один литр кипящей воды и варить в течение приблизительно двух минут. После этого надо дать ему настоятся в течение 15 минут, а затем процедить. Отвар пьют маленькими глотками в течение дня.

Валентина Соломатина
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