Природные антибиотики

У многих лекарственных средств природного происхождения имеются антибиотические свойства, но у кого-то их больше, у кого-то меньше. Запоминайте самые сильные природные антибиотики.

Лук

Укрепление здоровья, избавление от бактерий, обеззараживание – все это лук. Он избавляет от дифтерии, дизентерии, стафилококка, туберкулеза, стрептококка. Если дышать пропаренным луком, органы дыхания очистятся и восстановятся.

Хрен

Этот овощ прекрасно справляется с бактериями рта и носоглотки, бронхитами, трахеитами, затяжным кашлем, циститами, уретритами и другими заболеваниями.

Малина

Употребление малины очень полезно для здоровья: она снимает жар, устраняет микробы простудных заболеваний и излечивает уже имеющиеся вирусы, помогает справиться с болезнями верхних дыхательных путей. Кроме того малина успокаивает нервную систему, имеет потогонные, антисептические, противовоспалительные и антибактериальные качества. Если вы едите малину, можете не переживать, что заболеете золотистым стафилококком, приобретете в организме споры дрожжей или плесневых грибов.

Черная смородина

Кушать ягоды черной смородины и пить чай, заваренный из ее листьев – еще один действенный и вкусный способ избавиться от простуды, заболеваний верхних дыхательных путей и инфекционных болезней. Витамин С укрепит организм, а фитонциды не допустят появления микробов.

Облепиха

Ягоды облепихи укрепляют здоровье и тонизируют. Масло из облепихи помогает при ранах, ожогах, а так же спасает от ларингита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Шалфей

Замечательный продукт для лечения желудочных заболеваний, заболеваний верхних дыхательных путей, лихорадки, простуды и гриппа.

Клюква

Клюква – мощное средство в борьбе с вирусами. Она очищает мочеполовую систему от бактерий, защищает клетки организма от воздействия свободных радикалов. Ягоды клюквы помогают при простуде, обладают противовоспалительными и мочегонными свойствами.

Голубика

Ягоды голубики уменьшают боль за счет содержания аспирина и снимают воспаления, в том числе и хронические. Кроме того, они выводят и препятствуют появлению бактерий в мочеполовой системе.

Алоэ вера

Сок растения содержит ацеманан, который избавляет организм от вирусов и бактерий, укрепляет иммунитет. Алоэ помогает бороться с простудой и выступает в качестве профилактического средства.

Грейпфрут

В лечебных целях используют экстракт из зерен грейпрута, который побеждает около 100 разновидностей грибкой, 800 видов бактерий и различных вирусов. При использовании экстракта нужно четко следовать инструкции, в ином случае можно получить ожог, так как средство это очень ядовито.

Еще один момент в использовании экстракта грэйпфрута – через некоторое время его придется заменить другим средством, так как бактерии приспособятся и выработают устойчивость.

Прополис

Прополис рекомендуют практически при любом заболевании и в качестве профилактики. Он лечит воспаления, простуду, кашель, очищает дыхательные пути. К тому же вредные микроорганизмы не могут к нему привыкнуть, что делает настойки прополиса незаменимым лекарством.

Капуста

Этот распространенный и любимый овощ станет прекрасным лечением при воздействии любых болезнетворных бактерий. Свои полезные свойства капуста увеличивает после квашения.

Масло чайного дерева

Этот все еще редкий в нашей стране антибиотик способен справиться с большинством патогенных микроорганизмов. Оно незаменимо при кашле и бронхите. При этом совсем не обязательно пить масло, можно нагреть его в аромалампе, прочистив дыхательные пути и продезинфицировав помещение, или растереть им спину и грудь.

Чеснок

Один из самых востребованных природных антибиотиков. Он повышает иммунитет, тонизирует, улучшает работу всех органов, выводит соли, вредные отложения и очищает кровь, укрепляет сосуды и сердечную мышцу. Ему так же подвластны женские заболевания и воспаления.

Кроме перечисленных замечательными антибиотиками являются базилик, розмарин, укроп, кориандр, эхинацея, куркума, имбирь, листья оливкового дерева, масло орегано и горчичное масло и многое другое. Все они избавляют организм от вредных бактерий, тонизируют и помогают органам восстановиться после болезни. Прием натуральных антибиотиков будет полезен и как профилактическое средство от множества вирусных и грибковых заболеваний.

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Валентина Соломатина