Травяные чаи, укрепляющие иммунитет

Иммунная система - верный защитник нашего организма. При ее ослаблении человек постоянно замечает усталость, появляются головные боли, бессонница, неприятные ощущения в суставах и мышцах. Но если вы знаете рецепты травяных чаев, то подобные проблемы вас не коснутся.

С хвоей (сосна, ель, кедр)

Этот напиток поможет вам избежать простуды и гриппа. Промойте хорошенько стакан хвои, измельчите заварите тремя стаканами кипятка. Через час добавьте сок ½ лимона и чайную ложку меда. Затем можно пить этот целебный нектар, но сначала процедите его.

С калиной

Укрепляющий витаминный чай с калиной особенно хорош при первых признаках простуды. Понадобится: свежие ягоды калины, зеленый чай, мед. Ягоды калины промойте, затем 2 ст.л. ягод нужно размять в миске. Завариваем в чайнике зеленый чай, а затем добавляем к нему толченые ягоды калины. Даем настояться 10 минут. Разливаем калиновый чай по чашкам и добавляем по 1 ч. л. меда.

С ветками малины

Для укрепления иммунитета используют ветки малины, причем срезать их можно как летом, так и зимой. Мелко нарезные ветки (1-2 столовые ложки) опустите в стакан с кипятком, кипятите 7-10 минут, затем настаивайте 2 часа. Принимайте по 1-2 глотка каждый час в течение дня.

С шиповником

Благодаря высокому содержанию витамина С, шиповник признан одним из лучших средств для поддержания иммунитета. Измельчите две столовые ложки сухих плодов шиповника, залейте пол-литра воды, кипятите 15 минут на слабом огне. Настаивайте в течение ночи. Пейте как чай, можно добавить мед или кагор.

С рябиной

Рябину тоже можно использовать в качестве витаминного средства. Две столовые ложки сушеных ягод рябины залить в термосе 0,5 л крутого кипятка, настоять 1-2 часа, процедить и пить по 1/3 стакана 3 раза в день как общеукрепляющее средство.

С крапивой

Плоды брусники - 2 части, плоды шиповника - 3 части, листья крапивы - 3 части. Измельченное сырье хорошо перемешать, 4 чайные ложки смеси заварить стаканом кипятка, настоять 3-4 часа, процедить и пить по стакану 2-3 раза в день.

С черной смородиной

6 ч. л. чёрного чая заварить 500 мл кипятка, настоять в течение 5 минут, процедить, охладить, соединить с равным количеством черносмородинового сока, разлить по чашкам и разбавить на 1/3 или 1/2 минеральной водой. Сахар добавить по вкусу.

С боярышником, шиповником, малиной

Плоды боярышника и шиповника по 2 части, плоды малины 1 часть, чай зеленый 1 часть. Заварить из расчета 1 ч. л. смеси на 2 стакана кипятка, настоять 30 минут. Пить с медом или вареньем.

Апельсиновый

1 часть апельсиновых корок, 1 часть черного байхового чая, 1/2 часть лимонных корок. Все компоненты залить кипятком: на 60 г сухой смеси 1 л кипятка, добавить апельсиновый сироп по вкусу и настоять 5 минут.

Общеукрепляющий

Ингредиенты: мелисса, мята, липа, цветы каштана.

Берем каждой травы по 5 столовых ложек, смешиваем, заливаем кипятком и настаиваем в термосе всю ночь. Со следующего дня принимаем по пол стакана в день, лучше перед сном. Противопоказаний не имеет.

Витаминный компот

Ингредиенты: мелисса, мята, цветы каштана, иван-чай.

Заварите по пять столовых ложек в литре воды и оставьте настаиваться 2 часа. Купите клюкву и любые другие замороженные ягоды - черную смородину, калину, вишню, клубнику - и сварите их в двух литрах воды в течение 10 минут. Добавьте к компоту процеженный отвар трав, доведите до кипения. Для вкуса можно добавить пару ложек меда. Пить нужно не менее 0,5 л в день.

Не забывайте о противопоказаниях! С осторожностью принимать травяные чаи нужно, в первую очередь, аллергикам, гипертоникам, беременным женщинами и маленьким детям.

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Мария Зимина