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Домашняя помощь больным суставам

 

Домашняя помощь больным суставам. 12904.jpeg

Первое правило поведения при боли в суставах, независимо от их причины - покой и уменьшение нагрузки. Его необходимо применять во всех случаях, когда боль появилась впервые, и ее природа еще не установлена врачом. 

Несколько простых и эффективных рецептов народной медицины:

Измельчаем корни хрена, распариваем на малом огне, берем ткань, обмакиваем в смесь и прикладываем к больному месту.

Возьмем в равных долях 10 % нашатырный спирт, 5 % медицинский йод, цветочный мед, глицерин, медицинскую желчь. Смешиваем тщательно, настаиваем 10 дней в месте, защищенном от солнечных лучей. Берем некоторое количество смеси, подогреваем и прикладываем на ночь, сверху целлофан, затем ткань из шерсти.

Народное средство от болей в коленях - луковый отвар. Измельчаем 2 луковицы, добавляем 1 л воды, варим лук. Употребляйте приготовленный отвар на голодный желудок трижды в день по 200 мл.

Натирайте болезненные места на протяжении месяца кусочком лимона.

Разогреваем 2 ст. ложки подсолнечного масла и втираем в суставы.

Заливаем 500 мл водки траву мокрицу в 3 л банке, добавляем кипяченую воду, закрываем крышкой, 10 дней настаиваем. Употребляем настойку 3 раза в день по 1 ст. ложке.

2 ч. ложки яблочного уксуса разбавляем в 250 мл воды, принимать внутрь 3 раза в день на протяжении длительного времени.

Намазываем капустные листья медом и прикладываем к коленям, заматываем шарфом на ночь.

 

Валентина Соломатина
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