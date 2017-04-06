Заговоры на булавки

В народе издавна считается, что если булавку приколоть к внутреннему шву одежды, не страшны будут ничьи помыслы плохие, да никто порчу навести не сможет. Бывает в жизни такое, сначала все хорошо идет, и кажется, что так еще долго будет продолжаться, и вдруг словно переломится что-то: настроение ни с того ни с сего все время плохое, близкие люди вызывают раздражение,дела не клеятся, все наперекосяк идет. Редко в жизни бывает, что само собой все сразу начинает ухудшаться. А если это случилось – верный знак, дело тут нечистое. Не подлежит сомнению в настоящее время то, что сглаз и порча – это те понятия, за которыми что-то стоит.

Сглазить может каждый из нас, и зачастую это происходит неосознанно: увидел человека с какой-то хорошей вещью, которую тоже хочется иметь, проскочила искорка зависти, прошел негатив в его сторону – и вот, готово. Придет человек домой – обязательно что-то его расстроит. Как мы можем сглазить, так могут сглазить и нас. Так что же теперь, из дома не выходить и счастье свое скрывать за семью печатями? Конечно нет. От бытового сглаза, который посылается походя, можно защититься самому. Да и не только себя защитить – и близких своих, и дом.

Чтобы человеку от сглаза защититься, нужно использовать простую булавку. При помощи заговоров на булавку, этот обычный металлический предмет можно превратить в настоящий оберег, незаменимый и ценный, который способен легко спасти от спонтанной порчи, сглаза, бытового негатива, последствий зависти и прочих несильных негативных воздействий.

Ниже приведено несколько наговоров на булавки. При их чтении не важно ни время суток, ни день недели, ни фаза луны. Главное – это ваше внимание, внутренний настрой, концентрация, воображение и, конечно, индивидуальная энергетика.

Заговор на булавку огненный

Свечку из воска зажгите от спички. Расплавленный воск накапайте в булавочное ушко (дырочку), которая находится в противоположном от острия конце. Произнесите текст заговора:

«Булавочка остра, проткни злое иглой, отошли его от меня долой. Огнем слово заклинаю, железом слово закрепляю».

Оберег прикрепите к изнанке носимой одежды острием вниз.

Заговор на булавку водяной

Наберите колодезной или родниковой воды в стеклянный сосуд (стакан, миску), бросьте туда булавку, а спустя сутки проговорите над водой заговор:

«Защити меня булавка от злого глаза, бесовских отродий и прочей заразы».

Повторите трижды. Достаньте булавку из воды и поступите с ней вышеописанным способом.

Дымный наговор на булавку

Наберите в лесу еловых или сосновых веток (сухих) и подожгите в посуде, которая огня не боится (к примеру, в мангале, только новом, не пользованном). Булавку держите над исходящим от костерка дымом и произносите текст заговора:

«Дым черный, благородный, меня огради, от беды защити, злобу прогони прочь, только ты силен мне помочь».

Магия булавки с узлами

Проденьте недлинную красную нитку (шерстяную) в булавку и на той части ее, которая без острия, завяжите 12 узелков, читая на каждый такой заговор:

«Двенадцать щитов, двенадцать сил, и все меня крепко держат, службу несут, от злого спасут. Отведите, узлы, беды, ненастья, дурное, несчастья. Станьте мне оберегом от века и до века».

Вместе с ниткой закрепите булавку на изнанке одежды.

Луковый оберег из булавки

Лук издавна считается в магии одним из самых сильных защитных растений. Крупную луковицу проткните булавкой и начитайте заговор:

«Лук-борец, защиты моей венец, отверни от меня злые наделы, чертовы проделы. Обереги, защити, все беды отврати».

Наговор на булавку рябиновый

Раскройте булавку и нанижите через острие три засушенные ягодки рябины, наговаривая при этом на каждую из них наговор:

«Рябинка красна, защиту мне принесла».

Булавка вместе с ягодами крепится к изнанке одежды.

Заговор на булавку простой

Откройте булавку и положите так на ладонь левой руки. Начитайте на металлический предмет заговор:

«Зло все убери, недобрых людей отврати, порчу-сглаз отверни, меня обереги».

Застегните булавку острием вниз на изнаночной стороне носимой одежды.

При использовании булавки от сглаза как оберега, важно помнить несколько моментов:

Обязательно перестегивайте заговоренный предмет на ту одежду, которую собираетесь одеть, будь то костюм, в котором идете на работу или домашний халат. Булавка всегда должна находиться при вас. Только ночью допускается класть ее под подушку, чтобы во сне она случайно не расстегнулась и не причинила вам боль.

Булавку эту нужно периодически очищать. Как полнолуние наступит - нужно булавку снять и прополоскать ее в проточной воде, это очистит ее от того зла, что на ней осело. А если не очищать регулярно, булавка может засориться и тогда не будет больше вам помогать. Если случилось такое - нежно ее к подушечке для иголок красной ниткой прикрепить и дать постоять 7 ночей.

Если заговоренная булавка вдруг сломалась, расстегнулась, потерялась, или вы просто почувствовали острую необходимость снять ее, значит, оберег уже впитал в себя максимум негатива. Нужно ее почистить, сняв с нее все дополнительные аксессуары (нитку, ягоды) и убрав на трое суток в стакан с родниковой или колодезной водой, на дно которого также брошена серебряная монетка (колечко, сережка и т.п.). Очищенный оберег из булавки вновь заговорите любым из вышеописанных способов.

Если булавка женщину защищает, нельзя к брюкам прикреплять – не женская это одежда. А чтобы комнату от сглаза защитить, булавку нужно к занавеске прикрепить с внутренней стороны, как можно ближе к полу. В комнате булавку закрывать не нужно, пусть она острием в пол смотрит. Только защита тут такая будет: если в дом гость пришел с намерением недобрым, не даст в этой комнате булавка негативу на хозяина перейти. Но если намерение гостя не только в голове, а еще и предмет он какой порченый принес – тут помощи не будет от булавки.

А вот постель, будь то детская, супружеская или постель одинокого взрослого человека, защищать с помощью булавок не принято, хотя, казалось бы, можно прикрепить булавку хоть на одеяло, хоть на простыню или подушку.

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Евгения Примак