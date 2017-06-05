Симптомы того, что вам не хватает какого-то микроэлемента

Человек - это сплошная таблица Менделеева! Чтобы вы были здоровы и счастливы, нужно регулярно "забрасывать" в организм порядка 20 микроэлементов. Вот список веществ, которые чаще всего оказываются несбалансированны.

Калий. Суточная потребность 2-3 грамма, при избытке: боль в икрах, диспепсия, нарушение функций сердца и почек; при дефиците: депрессия, слабость, снижение артериального давления.

Натрий. 4 грамма, при избытке: возбуждение, повышение температуры, жажда; при дефиците: слабость, головные боли, тошнота.

Кальций. 1-1,5 грамма; при избытке - снижение аппетита, жажда, слабость, повышение давления; при дефиците - спазмы мышц, депрессия, разрушение зубов, остеопороз.

Магний. 0,3 грамма, при избытке: сонливость, слабость; при дефиците - дрожь в руках, нервозность, боли в сердце, камни в почках.

Фосфор. 1,5-3 грамма, при избытке - снижение давления, потеря кальция, разрушение зубов; при дефиците - заторможенность, ухудшение памяти, истончение зубной эмали.

Железо. 15 мг, при избытке - поражение сердца и печени; при дефиците - слабость, анемия, гастрит, запоры, сухость кожи.

Йод. 0,2 мг, при избытке - аллергические реакции; при дефиците - замедление обмена веществ, слабость, рассеянность.

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Евгения Примак