Десять эликсиров молодости и долголетия

Простые и доступные рецепты помогут вам поддержать здоровье, укрепить иммунитет, насытить организм полезными веществами, а значит – продлить молодость и обеспечить долголетие.

1. Налить в кастрюлю чашку воды, довести до кипения. Влить сок лимона, добавить по 1 столовой ложке сушеной мяты и сахарного песка, снять с огня; настоять в течение 5 минут и процедить. Пить перед сном на протяжении двух месяцев два раза в год – весной и осенью.

2. Рецепт древних викингов, пить лучше в первой половине дня – заряд бодрости до вечера будет обеспечен. Смешать в равных количествах сушеные плоды шиповника, сушеную крапиву и спорыш. Одну столовую ложку этой смеси заварить стаканом кипятка и настоять три часа. Процедить. Выпить залпом.

3. Смешать сок из лимона со стаканом минеральной воды (можно газированной), добавить по вкусу мед. Пить натощак каждое утро. Это классика!

4. Смешать по одной чайной ложке свежевыжатого лимонного сока, меда и оливкового масла. Употреблять натощак каждое утро. Эликсир способствует улучшению цвета лица и состояния кожи, работы ЖКТ, является мощной профилактикой атеросклероза.

5. В стакан холодной кипяченой воды добавить сок лимона, чайную ложку меда и 15 капель настойки элеутерококка. Пить каждое утро маленькими глотками, за 15 минут до завтрака.

6. Измельчить в кофемолке сушеные плоды шиповника и рябины красной в равных количествах, смешать. Насыпать в чашку 1 полную чайную ложку смеси, заварить кипятком, настоять 15 минут и выпить (желательно не процеживая).

7. Наполнить доверху стеклянную бутылку мелко нарезанным чесноком, залить водкой, плотно закрыть и убрать в прохладное темное место на 15 дней. Процедить, хранить в холодильнике. Один раз в день нужно добавлять в пищу по 1 чайной ложке эликсира до тех пор, пока он не кончится.

8. Смешать по 50 граммов: имбирь (порошок корня), шалфей (сушеная трава), мяту (сушеная трава), калган (измельчённый корень), залить литром водки. Настаивать в тёмном месте в плотно закрытой стеклянной посуде в течение 15 дней. Периодически смесь необходимо встряхивать. Процедить. Принимать три раза в день по 30 капель перед едой.

9. Заварить в чашке напиток из смеси черного листового чая и сухого чабреца (поровну). Добавить чайную ложку меда.

10. Пропустить через мясорубку 1 кг корня сельдерея, 100 г чеснока, 100 г корня хрена, 2 лимона, добавить 100 г меда. Все хорошо перемешать, переложить в стеклянную посуду, накрыть салфеткой, поставить сначала в теплое место на 12 часов, а потом – в прохладное на 3 суток. Процедить, отжимая сок. Хранить в холодильнике. Принимать по 1 чайной ложке три раза в день за полчаса до еды

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Евгения Примак