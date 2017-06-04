Лайфхак для родителей: как очень просто распутать кукольные волосы
Вернуть любимым куклам приличный вид поможет большая стирка и маленькая хитрость. Почему бы не устроить игрушечный салон красоты? Даже детям будет интересно понаблюдать за вашими парикмахерскими манипуляциями. Начинаем кукольную головомойку!
Вам понадобятся:
1. Жесткая щётка для волос
2. Любой кондиционер для белья
3. Бутылка с пульверизатором
4. Вода
Смешайте в бутылке с пульверизатором воду и кондиционер для белья в пропорции 50/50. Как следует смочите кукольные волосы смесью, чтобы они были действительно мокрыми.
Аккуратно расчесывайте мокрые кукольные волосы, пока не распутаете все узелки, и пряди станут идеально гладкими. Теперь самое время хорошенько прополоскать локоны в чистой воде. Проследите, чтобы на них не остался кондиционер.
Подсушите кукольные волосы феном, и готово! Пластиковая красавица снова, как новенькая.Евгения Примак