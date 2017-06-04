 
           
Статьи / Мой дом  / 

Хозяйке на заметку

Лайфхак для родителей: как очень просто распутать кукольные волосы

Лайфхак для родителей: как очень просто распутать кукольные волосы. 12865.jpeg
 

Вернуть любимым куклам приличный вид поможет большая стирка и маленькая хитрость. Почему бы не устроить игрушечный салон красоты? Даже детям будет интересно понаблюдать за вашими парикмахерскими манипуляциями. Начинаем кукольную головомойку!

Вам понадобятся:

1. Жесткая щётка для волос

2. Любой кондиционер для белья

3. Бутылка с пульверизатором

4. Вода

Смешайте в бутылке с пульверизатором воду и кондиционер для белья в пропорции 50/50. Как следует смочите кукольные волосы смесью, чтобы они были действительно мокрыми.

Аккуратно расчесывайте мокрые кукольные волосы, пока не распутаете все узелки, и пряди станут идеально гладкими. Теперь самое время хорошенько прополоскать локоны в чистой воде. Проследите, чтобы на них не остался кондиционер.

Подсушите кукольные волосы феном, и готово! Пластиковая красавица снова, как новенькая.

Евгения Примак
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Готовим дома Рукоделие и дизайн Цветоводство Праздники Хозяйке на заметку Домашние питомцы Кухни народов мира
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100