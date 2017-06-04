Лайфхак для родителей: как очень просто распутать кукольные волосы

Вернуть любимым куклам приличный вид поможет большая стирка и маленькая хитрость. Почему бы не устроить игрушечный салон красоты? Даже детям будет интересно понаблюдать за вашими парикмахерскими манипуляциями. Начинаем кукольную головомойку!

Вам понадобятся:

1. Жесткая щётка для волос

2. Любой кондиционер для белья

3. Бутылка с пульверизатором

4. Вода

Смешайте в бутылке с пульверизатором воду и кондиционер для белья в пропорции 50/50. Как следует смочите кукольные волосы смесью, чтобы они были действительно мокрыми.

Аккуратно расчесывайте мокрые кукольные волосы, пока не распутаете все узелки, и пряди станут идеально гладкими. Теперь самое время хорошенько прополоскать локоны в чистой воде. Проследите, чтобы на них не остался кондиционер.

Подсушите кукольные волосы феном, и готово! Пластиковая красавица снова, как новенькая.

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Евгения Примак