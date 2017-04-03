Семь применений горчицы, не связанных с едой

Горчица — отличная приправа ко многим блюдам, особенно мясным и рыбным. Чаще всего именно в качестве пищевого продукта мы и привыкли рассматривать горчицу. Однако ее применение выходит за рамки еды: горчица может принести немало пользы и в качестве средства по уходу за собой, и в качестве лекарства, и в качестве чистящего средства. Одним словом, есть много применений горчицы, которые не включают в себя гастрономические.

1. Полоскание для больного горла

Смешайте горчицу, сок половинки лимона, столовую ложку соли, столовую ложку меда и полстакана кипятка. Все хорошо перемешайте, дайте охладиться минут 10. Полощите этим раствором горло. Вкус и запах у этого средства оставляет желать лучшего, но зато вы быстро почувствуете облегчение.

2. Маска для лица

Горчица отлично заменит маску для лица: просто нанесите ее тонким слоем на лицо, подержите несколько минут, а затем смойте. Выбирайте горчицу более легких видов, лучше всего — классическую желтую. После маски кожа приобретет здоровый вид и станет мягкой и гладкой. Не забудьте предварительно провести тест на чувствительность: нанесите немного горчицы на внутреннюю сторону запястья. Если появится сыпь, на лицо горчицу наносить нельзя.

3. Кондиционер для волос

Налейте в ладони немного горчичного масла, разотрите и вотрите в волосы. Оставьте на несколько часов или на всю ночь (в этом случае не забудьте надеть шапочку для душа, чтобы не испортить подушки). Затем помойте голову шампунем и обработайте кондиционером. Волосы станут мягкими и шелковистыми, а вы можете больше не тратить уйму денег на средства для волос.

4. Средство для мытья жирной посуды

Горчичный порошок отлично отмывает жир с посуды. Насыпьте чайную ложку или две на сковороду, потрите щеткой и смойте.

5. Уничтожитель неприятных запахов

Чтобы удалить неприятные запахи с различных поверхностей, просто смешайте сухую горчицу с горячей водой, нанесите ее на поверхность, дайте постоять пару минут, а затем смойте. Чтобы удалить неприятные запахи из емкостей, насыпьте горчичный порошок внутрь, налейте горячей воды, потрясите, вылейте и сполосните чистой водой. Чтобы удалить неприятные запахи с мебели или из салона авто, налейте раствор горчицы с горячей водой в бутылку с распылителем, распылите все по поверхности, а затем протрите чистой тряпкой.

6. Средство от сорняков

Горчица помогает бороться с сорняками: рассыпьте семена горчицы возле растений или вообще по всему саду-огороду. Сорняков станет гораздо меньше. Один совет — обязательно узнайте, не вредят ли семена горчицы каким-то конкретным растениям, прежде чем воспользоваться советом.

7. Релаксант

Горчица способна расслаблять уставшие и ноющие мышцы. Весь день на ногах? Занимались в зале и теперь нет сил, как болят ноги, руки, спина? Наберите ванну, добавьте туда пару столовых ложек сухой горчицы и полежите минут 20–30. Примите душ и отправляйтесь в кровать. Для усталых ног можно просто сделать ванночки с горчицей в тазу — возьмите столовую ложку горчичного порошка, разведите в воде и подержите уставшие ноги в растворе.

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Александра Дроздова