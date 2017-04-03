Мастер-класс: делаем тряпку-желе дома

Уборка — это не слишком приятное занятие для многих. Тяжелее всего дается очистка клавиатуры, панелей управления в машине, телефона и других приборов, состоящих из мелких деталей. Чтобы облегчить тебе жизнь, мы предлагаем одну забавную идею. Взрослые будут в восторге от ее практичности, а дети от оригинальности. Изготовь своими руками пластичную массу, которая отлично очистит труднодоступные участки на поверхностях, проникая в узкие щели.

Тебе понадобится:

1 мерный стакан;

1 ст. теплой воды;

1/2 ч. л. буры (можно купить в аптеке или в интернет-магазинах);

140 г клея ПВА;

пищевой краситель;

полстакана воды;

емкость.

Добавь буру в стакан с теплой водой и хорошенько размешай.

Добавь в емкость клей, 1/2 стакана теплой воды, пару капель пищевого красителя и перемешай.

Смешай раствор буры с клеевой смесью.

Замеси массу руками. Она должна получиться твердой, сухой и пластичной.

Тряпка-желе готова. Ее желательно хранить в герметичном пластиковом контейнере. Вместо буры также используют жидкий крахмал.

С помощью этой вещи уборка в доме станет любимым занятием.

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Евгения Примак