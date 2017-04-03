Мастер-класс: делаем тряпку-желе дома
Уборка — это не слишком приятное занятие для многих. Тяжелее всего дается очистка клавиатуры, панелей управления в машине, телефона и других приборов, состоящих из мелких деталей. Чтобы облегчить тебе жизнь, мы предлагаем одну забавную идею. Взрослые будут в восторге от ее практичности, а дети от оригинальности. Изготовь своими руками пластичную массу, которая отлично очистит труднодоступные участки на поверхностях, проникая в узкие щели.
Тебе понадобится:
1 мерный стакан;
1 ст. теплой воды;
1/2 ч. л. буры (можно купить в аптеке или в интернет-магазинах);
140 г клея ПВА;
пищевой краситель;
полстакана воды;
емкость.
Добавь буру в стакан с теплой водой и хорошенько размешай.
Добавь в емкость клей, 1/2 стакана теплой воды, пару капель пищевого красителя и перемешай.
Смешай раствор буры с клеевой смесью.
Замеси массу руками. Она должна получиться твердой, сухой и пластичной.
Тряпка-желе готова. Ее желательно хранить в герметичном пластиковом контейнере. Вместо буры также используют жидкий крахмал.
С помощью этой вещи уборка в доме станет любимым занятием.Евгения Примак