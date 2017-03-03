Чистим загрязнения простыми средствами

Как без специальных средств легко и быстро очистить загрязненные поверхности? Реклама уверяет нас в том, что для борьбы с различного рода загрязнениями обязательно необходимо использовать специальные химические средства, которые нередко оказываются недешёвыми.

В некоторых случаях подобные средства действительно незаменимы, но зачастую справиться с проблемой вам помогут очень простые решения.

Салон автомобиля.

Если вы считаете, что химчистка – это неоправданные расходы, сделайте мыльный раствор с добавлением уксуса и соды и возьмите упругую щетку.

Оконные рамы.

Перед началом процесса щедро посыпьте загрязненные участки пищевой содой. А потом залейте их уксусом и подождите, пока пройдет реакция. Возьмите ватные палочки или старую зубную щетку и тщательно почистите, а после протрите эти места влажной тряпкой.

Стиральная машина.

Со временем стиральные машины загрязняются, и вещи из них начинают выходить какими-то затхлыми. Чтобы избавиться от несвежего запаха, запустите интенсивный режим стирки без вещей, добавив в контейнер вместо порошка хлорку или смесь соды и уксуса.

Швы на кафеле и плитке.

Квартира может быть убранной, но потемневшие швы на плитке будут нарушать гармонию. Чтобы исправить этот нюанс, возьмите зубную щетку, мыльный раствор и хлорку. Этим же составом можно очистить за 10 минут ванну.

Диван из микрофибры.

Попробуйте использовать для очистки сначала спирт, а потом — дистиллированную воду. Водой из-под крана чистить такой диван не следует, так как могут остаться разводы и даже темные пятна. Алгоритм чистки такой: сначала замочить, а затем потереть сухой жесткой щеткой.

Расчёска.

Замочите расчески в горячем растворе пищевой соды с водой.

Пыль на вентиляционных отверстиях.

Для очистки этих недоступных мест воспользуйтесь старой косметической кистью. Вы доберетесь даже туда, куда не смог добраться пылесос.

Декоративные стеклянные бутылки.

Красивые, но неудобные для мытья бутылки – настоящее наказание для хозяйки. Смешайте соль, мыло и немного теплой воды и залейте смесь в бутылку, хорошо встряхните несколько раз, повторите при необходимости.

Обгоревшие кастрюли и противни.

С этой проблемой поможет справиться смесь соды и перекиси водорода. Эта смесь избавит вас от длительного процесса чистки – минимум усилий, хороший результат.

Маркер на полу.

Если ваши непоседы постоянно стремятся украсить пол милыми закорючками, вас выручит зубная паста. Нанесите ее на разрисованный участок, немного подождите, а потом протрите губкой.

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Евгения Примак