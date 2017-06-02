Природная аптечка

Лекарственные растения успешно лечат очень многие болезни, но не все, и это надо понимать. В некоторых случаях эффективнее традиционная медицина.

Однако типичные недуги лечатся народной медициной вполне успешно на протяжении многих веков.

Ниже - некоторые из лечебных ягод и трав.

Одуванчик.

Заготавливают корешки: тонкие боковые корни удаляют, промывают в холодной воде, подвяливают под навесом на воздухе в течение 2-х недель, затем досушивают в помещении. Настой полезен как тонизирующее и поливитаминное средство, помогает при заболеваниях суставов:

- измельчить 1 столовую ложку сырья, заварить стаканом кипятка и дать настояться 2 часа. Принимать 4 раза в день по трети стакана за 15-20 минут до еды.

Подорожник.

У него используют листья, высушенные при комнатной температуре. Настой подорожника применяется при заболеваниях кишечника, имеет успокаивающее действие:

- 3 чайных ложки листьев подорожника заварить стаканом кипятка и оставить на 6-7 часов. Принимать за полчаса до еды по трети стакана.

Календула.

Сушат при комнатной температуре, хранят в сухом месте. Имеет протововспалительное, успокаивающее и антисептическое действие.

Настойка используется при нарушениях сна и головных болях: 20 г календулы настоять 2 недели в 100 г 70% спирта. После фильтрации принимать по 25-30 капель 3 раза в день.

Клюква.

Отличный помощник при простуде, ангине, бронхите, воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих путей. Ягоды лучше хранить замороженными.

При простуде нужно есть растертую с медом клюкву.

При больных почках хорошо использовать на завтрак такое вкусное блюдо: 1 столовую ложку клюквы растереть с 2 чайными ложками меда и 100 г творога.

Облепиха.

Имеет свойство уменьшать боли при воспалениях, полезна при авитаминозе. Облепиховое масло применяется при лечении ожогов, обморожений, пролежней, поскольку стимулирует регенерацию кожи. Хранить лучше всего в замороженном виде.

При авитаминозе нужно есть размороженные ягоды с медом или пить облепиховый сок. Многие хозяйки делают прекрасное облепиховое желе из протертых ягод с сахаром. Есть противопоказания! Нельзя использовать при язве желудка и гастрите с повышенной кислотностью.

Шиповник.

Всем известный и многими любимый шиповник. Он совершенно незаменим при простуде, помогает восстановлению работоспособности, источник витамина С. Плоды следует собирать до заморозков. Сушат их в духовом шкафу при температуре 80-90 градусов. Шиповник прекрасно хранится в полотняном мешочке.

Рецепт для повышения защитных сил организма: 1 столовую ложку перемолотых плодов шиповника залить 2 стаканами кипятка и кипятить 10 минут. Настоять в течение 3-х часов, принимать по полстакана 4 раза в день.

Боярышник.

Очень полезен при сердечной аритмии, гипертонии, атеросклерозе. Ягоды нужно собирать когда листва уже осыпается. Сушит в нагретой, но нежаркой духовке. Сухие ягоды хранить в таре для сыпучих продуктов или полотняном мешке.

Рецепт для нормализации давления: 20 г ягод прокипятить в стакане воды в течение получаса. После процеживания довести объем до первоначально кипяченой водой. Принимать 3 раза в день по столовой ложке.

Василек синий.

С лечебной целью используют краевые цветки. Их заготавливают во время цветения. Сушат под навесом, расстилая тонким слоем на бумаге. Хранят в холщовых мешках, бумажных пакетах, ящиках. Срок хранения — 1 год.

Растение обладает мочегонным, противовоспалительным, потогонным, жаропонижающим, бактерицидным действиями. Настой краевых долек растения применяется при воспалительных процессах, хронических заболеваниях почек, мочевого пузыря, мочевыводящих путей, при задержке мочеиспускания, при отеках и водянке. Делают из них и настойку, которая, как и настой, побочных действий на организм не оказывает.

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Евгения Примак