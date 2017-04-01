Исцеляющий настой на основе овса

Часто случается, что после болезней или сильных жизненных потрясений наш организм оказывается, совершенно истощен, мы чувствуем упадок сил, слабость, от нас уходит хорошее настроение. Целебный напиток на основе овса поможет вернуть бодрость, с первых приемов вы почувствуете прилив сил, нормализуется и наладится работа сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Кроме того, овсяный настой очищает стенки сосудов и кишечника.

Рецепт приготовления исцеляющего овсяного настоя:

необходимо один стакан овса залить 1.5 литрами холодной воды, после чего довести состав до кипения, дать остыть в течение четырех часов. После чего добавить стружку из цедры половины лимона, процедить, добавить одну столовую ложку меда и лимонный сок из половины лимона.

Принимать по половине стакана, три раза в день за полчаса до приема пищи, курс приема – 5 дней.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Валентина Соломатина