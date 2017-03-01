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Хозяйке на заметку

В главной роли - хлеб

В главной роли - хлеб!. 11845.jpeg

Оказывается, хлеб — это не только первый и главный продукт на столе, но еще и помощник в некоторых бытовых вопросах.

1. Очистить кофемолку после кофе или сахарной пудры можно просто измельчив в ней кусочек хлеба. К слову, ничего страшного, если вы потом из этого хлеба сделаете панировочные сухари!

2. Если вы немного “переварили” рис, не спешите переживать — накройте кашу кусочком хлеба, закройте крышкой и оставьте на 15 минут. Пригорелый запах вберется без остатка.

3. Хлеб также защитит ваш торт от зачерствения - закройте срезы кусочками хлеба и зафиксируйте его зубочистками.

4. Если вы загнали занозу, возьмите бактерицидный пластырь и положите на него кусочек мякиша. Заклейте пораженное место и оставьте на ночь. Утром вы обнаружите, что хлеб “вытащил” занозу.

5. Зажмите между зубов кусочек хлеба, чтобы не плакать во время нарезки лука.

6. Чтобы сахар не слипался в комок и не напитывался влагой — поместите в емкость с ним кусочек хлеба.

Мария Зимина
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