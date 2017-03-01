Отбеливающая зубная паста своими руками
Многие мечтают о красивой и здоровой улыбке и прибегают к различным способам, чтобы добиться белизны зубов. Эти способы варьируются от самых доступных, но не совсем безопасных, до дорогостоящих и тоже, в общем, вредящих зубной эмали.
Сегодня мы расскажем вам об отбеливающей пасте, которую можно приготовить в домашних условиях. При этом она совершенно безопасна для зубов, а эффект от нее потрясающий.
Что нам понадобится:
1 ст. ложка коксового масла;
0,5–1 ч. ложка куркумы (или 2 капсулы куркумы);
1–2 капли эфирного масла мяты.
Что нужно сделать:
1. Поместите все ингредиенты в небольшую емкость.
2. Все тщательно перемешайте.
3. Полученную пасту наносим на зубы, выдерживаем несколько минуток и полоскаем рот.
Спустя несколько таких процедур вы заметите, что зубы стали гораздо белее. Кроме того, куркума — природный антибиотик, необычайно полезен для десен.Мария Зимина