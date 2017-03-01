Отбеливающая зубная паста своими руками

Многие мечтают о красивой и здоровой улыбке и прибегают к различным способам, чтобы добиться белизны зубов. Эти способы варьируются от самых доступных, но не совсем безопасных, до дорогостоящих и тоже, в общем, вредящих зубной эмали.

Сегодня мы расскажем вам об отбеливающей пасте, которую можно приготовить в домашних условиях. При этом она совершенно безопасна для зубов, а эффект от нее потрясающий.

Что нам понадобится:

1 ст. ложка коксового масла;

0,5–1 ч. ложка куркумы (или 2 капсулы куркумы);

1–2 капли эфирного масла мяты.

Что нужно сделать:

1. Поместите все ингредиенты в небольшую емкость.

2. Все тщательно перемешайте.

3. Полученную пасту наносим на зубы, выдерживаем несколько минуток и полоскаем рот.

Спустя несколько таких процедур вы заметите, что зубы стали гораздо белее. Кроме того, куркума — природный антибиотик, необычайно полезен для десен.

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Мария Зимина