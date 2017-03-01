Малоизвестные рецепты с корицей для здоровья и красоты

На языке науки корица именуется Cinnamomum verum; это специя, которую обычно используют при приготовлении сладостей и кофе. Во многих древних культурах она считалась целебным средством и очень полезной для здоровья приправой. Она успешно борется с болезнями, и ученые открывают все новые, ранее неизвестные свойства корицы.

Характерный аромат и вкус, который корица добавляет еде, прежде всего, сладостям, делают ее одной из самых используемых в мире специй. Но, кроме того, она очень полезна для здоровья и красоты.

Лечебные свойства корицы.

Страдающие артритом могут ежедневно, утром и вечером, принимать 1 чашку теплой воды с 2 ложками меда и 1 маленькой чайной ложки корицы. Регулярный прием вылечивает даже хронический артрит. В недавних исследованиях руководимых Копенгагенским Университетом, установлено, что когда доктора назначали своим пациентам смесь 1 ст. л. меда и 1/2 ч. л. корицы перед завтраком, через неделю у 73 пациентов из 200 полностью прошла боль. В течение месяца большинство пациентов, которые не могли ходить или передвигаться из-за артрита, смогли ходить, не ощущая боли.

Холестерин: 2 столовые ложки меда и 3 ч. л. корицы, смешанные с 2 стаканами теплой воды, уменьшают уровень холестерина в крови на 10% в течение 2-х часов. Прием этой смеси 3 раза в день приводит в норму холестерин даже у хронических больных. Люди, ежедневно принимающие с пищей мед в чистом виде, также меньше жалуются на холестерин.

Иммунитет: ежедневный прием меда и корицы укрепляет защитные функции организма, защищает от бактерий и вирусов. Мед содержит много витаминов и железо. Постоянный прием меда усиливает способность белых кровяных шариков сражаться с бактериальными и вирусными заболеваниями.

Воспаление мочевого пузыря: принимать 2 столовые ложки корицы и 1 чайную ложку меда, размешанные в стакане слегка теплой воды. Это убивает микробов в мочевом пузыре.

Выпадение волос: при выпадении волос или облысении перед мытьем головы на 15 минут можно смазывать корни волос пастой из смеси разогретого оливкового масла, 1 ст. ложки меда, 1 ч. ложки корицы. После промыть волосы слегка теплой водой. Даже 5 процедур достаточно, чтобы был заметен эффект.

Кожные инфекции: смесь меда и корицы (в равных количествах), нанесенная на пораженные части кожи[en] излечивает экзему, грибок и другие виды кожных инфекций.

Прыщи: паста из 3 ст. ложек меда и 1 чайной ложки корицы. Смазывать прыщи перед сном и смывать следующим утром теплой водой. За 2 недели прыщи исчезнут полностью.

Укусы насекомых: смесь 1 части меда на 2 части теплой воды с добавлением 1 ч. л. корицы медленно втирать в зудящую часть тела. Боль уменьшается через 1-2 минуты.

Зубная боль: смесь 1 ч. л. корицы и 5 чайных ложек меда наложить на больной зуб. Можно делать 3 раза в день, пока боль не пройдет.

Запах изо рта: жители Южной Америки первым делом с утра полощут горло горячим раствором меда с корицей, чтобы сохранить приятный запах во рту на целый день.

Страдающие от простуды должны принимать 1 ст. л. теплого меда с 1/4 чайной ложкой корицы 3 раза в день. Это вылечивает почти любой хронический кашель, простуду и освобождает носовые проходы.

Долгожитие: чай с медом и корицей, принимаемый регулярно, задерживает наступление старости. 1 cт.л. корицы, заваренная в 3-х стаканах воды и охлажденная и 4 cт.л. меда. Пить1/4 чашки 3-4 раза в день. Это сохраняет кожу свежей и мягкой и задерживает старение.

Есть еще один достаточно курьезный способ использования корицы в медицинских целях: она снимает боль, когда мы обожгли язык (такое случается достаточно часто). В таком случае надо просто положить в рот палочку корицы.

И это еще не все полезные свойства корицы. Исследование показало, что запах этой специи стимулирует работу мозга и улучшает когнитивные процессы. Того же эффекта можно добиться, если жевать кусочек веточки корицы. Когда идешь на экзамен или нужно усердно заниматься — лучшего средства не придумать.

Пищевая ценность корицы (в 1 столовой ложке): калорийность – 6 ккал, магний – 0.38 мг, диетические волокна – 1.24 гр., железо – 0.86 мг, кальций – 27.84 мг.

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Александра Дроздова